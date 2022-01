Häuslicher Unterricht: Verstöße vervierfacht

Unvollständige Recherchen und intern nicht weitergeleitete Informationen: Bei der Überprüfung einer vermeintlich illegalen Lerngruppe in der Gemeinde Jaidhof durch die Bildungsdirektion NÖ im Herbst 2021 ging einiges schief (die NÖN berichtete).

Es handelte sich um die „Waldviertler Zauberwerkstatt. Verein zur Förderung von Sozialkontakten, für Kinder die sich im häuslichen Unterricht befinden“ (sic!). Der Verein wurde im September 2021 gegründet. Bereits kurz danach gab es Hinweise, dass es sich bei diesem Verein um eine möglicherweise illegale Schule handle.

Wie hat die Bildungsbehörde diesen Fall intern aufgearbeitet? „Die Kommunikation innerhalb der Bildungsdirektion ist sehr gut. Es besteht regelmäßiger Kontakt zwischen der Außenstelle Zwettl und der Rechtsabteilung in dieser Causa“, versichert die Pressesprecherin der Bildungsdirektion NÖ, Sylvia Pistracher. „Aufgrund der Recherchen seitens der Außenstelle hat sich der Verdacht einer ‚illegalen Lerngruppe‘ nicht erhärtet.“

Der Vereinsgründerin der „Waldviertler Zauberwerkstatt“ war es ein Anliegen, die aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Vorwürfe aufzuklären. Von Seiten der Bildungsbehörde wurde aber bis heute nicht das Gespräch mit ihr gesucht. „Es gab keinen Anlass dazu. Die Vereinsgründerin kann sich jederzeit an die Bildungsdirektion wenden und einen Gesprächstermin vereinbaren“, so Pistracher weiter. Die „Waldviertler Zauberwerkstatt“ wurde noch im Dezember 2021 aufgelöst.

Getrennte Zuständigkeiten als Herausforderung

Zur Prüfung bestehender Vereine, in denen Kinder im häuslichen Unterricht betreut werden, hält die Bildungsbehörde fest, dass sie keine polizeiliche Zuständigkeit hat.

Auf diese Kompetenzentrennung macht auch Bezirkshauptmann Günter Stöger aufmerksam: Die Bezirkshauptmannschaft (BH) besitzt außer dem Führen von Strafverfahren keine Zuständigkeiten beim häuslichen Unterricht. „Wir verfügen auch über keine Listen von Schülern, die im häuslichen Unterricht ihrer Schulpflicht nachgehen! Zuständige Behörde ist allein die Bildungsdirektion“, so Stöger weiter.

Zahl der verhängten Strafen von fünf auf 20 gestiegen

Die Möglichkeit des häuslichen Unterrichts ist ein verfassungsmäßig gewährleistetes Recht. Jedes Kind, das nicht an einer Schule unterrichtet wird, muss jährlich eine Externistenprüfung ablegen. Viele absolvieren diese Prüfungen allerdings nicht an Schulen vor Ort, sondern in Wien, wo diese Prüfungen – Insidern zufolge – leichter sind als in NÖ. Wird eine Externistenprüfung nicht abgelegt, hat die Bildungsdirektion das Recht, den häuslichen Unterricht abzuerkennen. Weiters kommt es zu einer Meldung oder einer Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde.

Der Bezirkshauptmann sieht die bestehenden gesetzlichen Grundlagen als sehr rudimentär an: „Es besteht lediglich eine Verpflichtung der Eltern, für die Ablegung der jährlichen Externistenprüfung zu sorgen. Die Strafhöhe ist mit bis zu 440 Euro vergleichsweise gering.“ Lag die Anzahl der von der BH Krems ausgesprochenen Bestrafungen 2019 im Bezirk noch bei fünf, vervierfachten sich diese im Vorjahr auf 20.