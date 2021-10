Illegale Schule? Prüfung veranlasst

Eltern, die ihre Kinder von öffentlichen Schulen abmelden und zum häuslichen Unterricht anmelden: Es ist ein Phänomen, das mit der Corona-Pandemie stark an Relevanz gewonnen hat. Hintergrund ist in vielen Fällen eine ablehnende Haltung gegenüber den Schutzmaßnahmen. Zu spüren bekam das auch die Volksschule Gföhl. Die Anzahl der Abmeldungen in den häuslichen Unterricht ist dort seit 2020 merkbar angestiegen.

Häuslicher Unterricht ist in Österreich unter Einhaltung gewisser Kriterien erlaubt. Verboten ist hingegen die Bildung einer Gruppe, die nicht unter dem Dach einer Privatschule firmiert und in der abgemeldete Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Ein Verdachtsfall einer solchen illegalen Schule ist nun in der Gemeinde Jaidhof bekanntgeworden. In einer Katastralgemeinde soll sich seit Schulbeginn in einem Haus am Waldrand zu regulären Unterrichtszeiten eine „familiäre Gruppe mit Möglichkeit zur Wissensaneignung nach neuester Gehirnforschung“ treffen, wie es in einem Info-Schreiben heißt, das der NÖN zugespielt wurde.

Naturheilpraktikerin ist Gründerin der Gruppe

Die Außenstelle Zwettl und die Rechtsabteilung der Bildungsdirektion Niederösterreich prüfen den Fall jetzt. „Wird der Verdacht einer illegalen Schule bestätigt, erfolgt eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde“, heißt es auf Anfrage. Die Polizeiinspektion Gföhl erteilte der NÖN auf Anfrage keine Auskunft, ob in der Causa Ermittlungen laufen.

Gründerin der Gruppe und des Vereins „Waldviertler Zauberwerkstatt. Verein zur Förderung von Sozialkontakten, für Kinder die sich im häuslichen Unterricht befinden“, der dahinter steht, ist eine Naturheilpraktikerin und Verhaltenswissenschafterin. Sie wollte keinen Kommentar zu den Vorwürfen abgeben. Ebenso wenig wollte sich der Jaidhofer Bürgermeister Franz Aschauer zu dem Verdacht der illegalen Schule äußern. Gefragt nach finanzieller Unterstützung für den Verein oder Kinder im häuslichen Unterricht, teilt der Ortschef mit: „Wir haben bisher allen Schülern im Gemeindegebiet die Hälfte der Schulumlage ausgezahlt. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kindern im häuslichen Unterricht wird sich der Gemeinderat dem Thema demnächst noch einmal widmen und einen neuen Beschluss treffen müssen.“