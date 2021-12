Impfung als Moralfrage

Der Vatikan hat der Corona-Impfung früh seinen Segen gegeben. Sie sei „moralisch akzeptabel“, verkündete das Online-Portal „Vatican News“ im Dezember 2020. Anderer Meinung ist da eine weltweit präsente Glaubensgemeinschaft, die von Schloss Jaidhof aus ihre Interessen in Österreich, Tschechien, der Slowakei und anderen Staaten vertritt. Die Piusbruderschaft und insbesondere ihr Distrikoberer, Pater Stefan Frey, gehören zu den fundamentalen Impfgegnern.

Und nicht nur das: Die konservativen Traditionalisten, die in der römisch-katholischen Kirche seit 1975 keinen kanonischen Status genießen und die Corona-Pandemie als „Lektion Gottes“ ansehen, raten ihren Anhängern von der Impfung ab. Man komme nicht umhin, von einer „moralischen Bedenklichkeit der derzeitigen Covid-Impfung sprechen zu müssen und zu mahnen, sich der Impfung nicht zu unterziehen, ausgenommen im Fall einer echten Notlage“, schreibt Frey in einem Artikel für die Website der Piusbruderschaft. Moralisch bedenklich deswegen, weil die Entwicklung von Impfstoffen mit Abtreibungen zusammenhänge. Wer sich impfen lasse, unterstütze „die abscheulichen Machenschaften einer skrupellosen Pharmaindustrie“, mein Frey.

Tatsächlich ist es so, dass für die Herstellung der Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson Zellen verwendet werden, die aus je zwei abgetriebenen Föten stammen. Das teilt Epidemiologe Gerald Gartlehner von der Donau-Universität Krems auf Nachfrage mit. Für die Produktion der mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna bedürfe es keiner fötalen Zellen.

Ausgerechnet im unmittelbaren Wirkungskreis der Piusbrüder ist die Durchimpfungsrate niedrig. Nur 55 Prozent der Jaidhofer Bevölkerung hat ein gültiges Impfzertifikat. Das ist der niedrigste Wert aller Gemeinden im Bezirk Krems. Von einem „religiösen Hintergrund der Impfskepsis“ spricht ein 42-Jähriger, dessen Kinder regelmäßig Messen der Bruderschaft im Schloss besuchen. Sie hätten ihm berichtet, dass Pater Frey über Zwangsimpfungen mit schwerwiegenden körperlichen Folgen gepredigt habe, erzählt der Wiener.

Die Folge sei, dass die 9-jährige Tochter und der 7-jährige Sohn nun „fast Todesangst vor der Impfung“ hätten. Frey teilt, darauf angesprochen, mit: „Selbstverständlich ist es nicht mein Anliegen, jemanden zu verunsichern oder gar zu verängstigen.“ In den Predigten sei Corona „höchstens am Rande ein Thema“. Er glaube auch nicht, dass die Präsenz der Piusbruderschaft einen Einfluss auf die niedrige Impfquote in Jaidhof ausübt. Von den 1.222 Einwohnern komme schließlich nur „eine Handvoll“ zu den Gottesdiensten. In Jaidhof gab es früh während der Pandemie einen Cluster, der die Genesenen-Quote in die Höhe trieb. Auch später war immer wieder von vergleichsweise hohen Infektionszahlen die Rede.