Filmdreh bei Müllsammel-Aktion: „Müll & Poesie“

Obwohl es strafbar ist, werfen immer wieder Autofahrer Müll aus dem Fenster. In der ganzen Region Kampseen waren mehrere Hundert freiwillige Müllsammler unterwegs, um die Natur zu säubern.

Die rund 40 ehrenamtlichen Müllsammler aus der Gemeinde Jaidhof wurden heuer von einem Filmteam begleitet. Gedreht wurde für den künstlerischen Dokumentarfilm „Müll & Poesie“. In den Straßengräben in Jaidhof landeten abermals viele Energydrink-Dosen, Pizzaschachteln, Fast-Food-Verpackungen und Zigarettenschachteln. Daneben wurden Firmentafeln, eine Jacke, Wegweiser und ein Fahrzeugkennzeichen aus dem Zwettler Bezirk (ZT) gefunden. Auch die Pandemie machte sich beim Müll bemerkbar: Mit aus den Autos geworfenen Desinfektionstüchern konnte ein ganzer Müllsack gefüllt werden.

Im Roadmovie „Müll & Poesie“ wird aufgezeigt, „was passiert, wenn man seinen Müll nicht dorthin schmeißt, wo er hingehört“, so Produzentin Karin Berghammer, die auch Regie führt. Die Produktion wird als rund einstündiger „dokFilm“ im Herbst auf ORF 2 ausgestrahlt.

Handschellen und Hanteln als skurrilste Funde

In der gesamten Region Kampseen – Jaidhof, Gföhl, Lichtenau, Krumau, Pölla, Rastenfeld und St. Leonhard/Hw. – waren fast 600 Müllsammler zur Aktion „Der Dreck muss weg“ unterwegs. Auf den rund 190 Quadratkilometern Fläche wurden mehr als 150 Müllsäcke an Unrat, 29 Autoreifen und 60 Kilogramm Eisen gesammelt. In Rastenfeld wurden Hanteln und in Scheutz Handschellen gefunden.

