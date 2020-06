Kritik übt die SPÖ an der Entscheidungsfindung für die Erweiterung des Gemeindehauses Jaidhof, um mehr Platz für den Kindergarten und den Bauhof zu schaffen. Das Projekt an sich sei in Ordnung, so die Mandatare Maria Fichtinger und Franz Jäger. Wie Bürgermeister Franz Aschauer es durchziehe, sei aber nicht okay.

Gegen die Stimmen der SPÖ wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Vorhaben, das rund 600.000 Euro kosten wird, beschlossen, laut SPÖ „ein Betonwürfel, kein bisschen innovativ und keine Spur davon, dass Jaidhof Mitglieder der KLAR-Region (Klimawandelanpassungsregion) ist“. Eine Woche danach rollten die Bagger …

Zuerst sollten, wie die SPÖ betont, Entwürfe von drei Architekten eingeholt werden, dann wurde aber ein Vorschlag vorgelegt und für den gleich die Ausschreibung beschlossen. „Das Bauwerk soll bis Herbst 2020 fertig werden. Wozu diese Eile?“, fragen sich Fichtinger und Jäger und vermissen eine „transparente Vorgangsweise unter Beteiligung aller Betroffenen und Interessierten“.

„Vorhaben eineinhalb Jahre lang diskutiert!“

„Das Vorhaben wurde eineinhalb Jahre im Vorhinein immer wieder besprochen und lange diskutiert“, versteht Bürgermeister Franz Aschauer die Vorwürfe nicht. „Ich habe einen SPÖ-Vertreter siebenmal eingeladen – gekommen ist er einmal“, meint er – trotz Nachfrage ohne Namensnennung. Er habe immer wieder dem Vorstand über den aktuellen Stand berichtet. Auch zu den Entwürfen im September sei von SPÖ-Seite „nichts gekommen“. Und schließlich habe das Land im Zusammenhang mit dem Kindergartenausbau grünes Licht gegeben.

Wegen Corona habe man dann in der Sitzung Ende April Beschluss und Vergabe der Arbeiten in einem erledigen müssen. „Zum Glück haben wir uns schon seit Dezember auf diese Ausschreibung vorbereitet!“ Außerdem seien zuletzt von der Opposition noch Änderungswünsche gekommen, die den Bau noch stark verteuert hätten.