Jaidhofer Veranstaltung heuer unter besonderem Stern

Bei der Eröffnung des Jubiläums-Advents im Schloss Jaidhof wurde Johannes Latzenhofer (Vierter von rechts) als Vizeweltmeister der Jungdachdecker geehrt. Es gratulierten: Organisator Amandus Kostler, Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Bürgermeister Franz Aschauer, Arbeitgeber-Vertreter Anna Schütz und Patrick Raffetseder, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Landesrat Ludwig Schleritzko und BH Krems-Vertreterin Stefanie König (von links). Der Jaidhofer Advent ist über die Region hinaus bekannt – zur Eröffnung am 26. November wurde eine große Zahl an Ehrengästen begrüßt: Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Gemeinderätin Maria Fichtinger, Landesrat Ludwig Schleritzko, Bürgermeister Gerhard Wandl (Rastenfeld), Herbert Lechner, Vizeweltmeister der Dachdecker Johannes Latzenhofer, Advent-Organisator und Museums-Obmann Amandus Kostler, Hausherr Prior Pater Johannes Regele, Inspektor Andreas Reither, die Bürgermeister Andreas Pichler (Lichtenau) und Franz Aschauer (Jaidhof), Günther Liebhart, Ortschefin Eva Schachinger (St. Leonhard/Hw.), BH-Krems-Vertreterin Stefanie König, RaiBa-Bankstellenverbandsleiter Othmar Gafgo, Bürgermeister Josef Graf (Krumau am Kamp), Bundesrätin Doris Berger-Grabner, die Ortschefs Günther Kröpfl (Pölla) und Ludmilla Etzenberger (Gföhl), VS-Gföhl-Direktorin Margot Stastny-Braun und Gut-Jaidhof-Eigentümer Guntard Gutmann (von links).

