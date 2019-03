Sie hat ihre Saisonkarte voll ausgenützt: Christine Biringer, sportliche Seniorin aus Maria Laach, hat im heurigen Winter an 41 Skitagen mehr als 1.000 Liftfahrten (und natürlich genauso viele Abfahrten) und damit insgesamt 89.000 Höhenmeter auf dem Jauerling absolviert. Auf Anfrage wird diese Zählung am Lift durchgeführt, ein neues System ermöglicht diesen Service.

Da gratulierte und freute sich auch Liftbetriebs-Geschäftsführer Michael Reichl, der auf einen „Superwinter wie aus dem Bilderbuch“ zurückblicken kann. Von 14. Dezember an war der Lift durchgehend in Betrieb, es gab laufend Neuschnee – vor allem im Jänner – und allerbeste Pistenbedingungen. Der Februar war der „wohl sonnenreichste Wintermonat“, mit beinahe täglichem Terrassenbetrieb und Frühlingsskilauf.

Es gab insgesamt 78 Skitage und 52 Skiabende bei Flutlicht, die Schneelage präsentierte sich fast durchgehend optimal. So wurden um zehn Prozent mehr Besucher auf dem Jauerling gezählt als in der vergangenen Saison. „Es war eine der besten Saisonen in der Geschichte. Unsere Jauerling Lift GmbH trägt sich ohne Subventionen“, ist Reichl stolz.

Dann fand das kalte Winterwetter relativ rasch ein Ende, die Skisaison endete am 3. März.