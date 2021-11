Erfolgsprojekt: Apfelsaft für alle

Der „Jauerlinger Saft laden“ ist ein Erfolgsprojekt der neun Naturparkschulen in den sieben Naturparkgemeinden – und hat heuer eine Erweiterung erfahren.

Nicht nur die Schüler sammelten Äpfel, vornehmlich auf Streuobstwiesen, und ließen das Obst zum Naturpark-Apfelsaft pressen, der in den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Die heurige Rekordernte (über 3.500 Liter Apfelsaft) verantworteten auch die Bewohner der Gemeinden rund um den Jauerling mit, die erstmals die Möglichkeit bekamen, ihre Äpfel im Obsthof Reisinger zu einem regionalen Naturpark-Apfelsaft mitpressen zu lassen. „Wir bieten somit eine lokale und klimafreundliche Möglichkeit, die Äpfel der eigenen Streuobstwiese in Wert zu setzen. Wir freuen uns, dass dieses Angebot auch in Anspruch genommen wurde“, erklärt Mathilde Stallegger, Geschäftsführerin des Naturparks.

Das Etikett auf den Apfelsaftflaschen wird jährlich in den Schulen mittels Malwettbewerb gefunden, der anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Weltkulturerbes Wachau und der Ausstellung „Wachau – die Entdeckung eines Welterbes“ in Kooperation mit der Kunstmeile Krems und der Landesgalerie NÖ unter dem Motto „Vielfalt Wachau – Baum, Wiese, Donau“ durchgeführt wurde. Gewinnerin ist Eva-Maria Weichselbraun aus der Naturparkmittelschule Spitz, ihr Bild ziert für das kommende Jahr die 3.500 Apfelsaftflaschen.