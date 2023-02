Musikgenuss im Salzstadl in Krems-Stein

Aktuell und am Puls der Zeit ist das musikalische Programm des Vereins „That‘s Jazz“ immer gewesen. Das diesjährige Frühjahrsprogramm trägt diesen Titel auch offiziell – und hält, was es verspricht.

Mit einem Auftritt der Band CAOBA beginnt am Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, im Salzstadl in Stein die Jazz-Saison. Die Gruppe, bestehend aus Bandleader Anton Mühlhofer, Markus Zahrl, Philippine Duchateau und Stephan Först, gibt es schon seit 15 Jahren in unveränderter Besetzung. Die Musiker sind deshalb perfekt aufeinander eingespielt und werden dem Publikum Eigenkompositionen darbieten.

Weiter geht es am Samstag, 11. März, 20 Uhr, mit dem Saxophonisten Richie Winkler in Kooperation mit Wolfram Derschmidt, Burkhard Frauenlob und Christian Stolz. Winkler, der schon in vielen anderen Musikrichtungen unterwegs gewesen ist, hat im Jazz seine Heimat gefunden.

Drei bekannte Namen der österreichischen Jazzszene finden am Freitag, 14. April, 20 Uhr, zusammen: Lorenz Raab, Ilse Riedler und Ingrid Oberkanins. Gemeinsam bieten sie eine spannende Mischung aus verschiedenen Klängen.

Als Beitrag zum International Jazz Day der UNESCO organisiert „That‘s Jazz“ am Donnerstag, 27. April, ein Lehrer- und am Freitag, 28. April, ein Schülerkonzert.

Nähere Informationen sind auf www.thatsjazz.at verfügbar. Der Eintrittspreis liegt bei 20 Euro (18 Euro für Club Ö1-Mitglieder, 15 Euro für Schüler, Studenten und Förderer).

