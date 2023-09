In U-Haft Teenager brachen in Krems in sechs Lokale ein

Die Polizei schnappte kürzlich zwei Jung-Kriminelle in Krems. Foto: Erwin Wodicka

E in 14-jähriger Russe und ein 15-jähriger Bosnier begingen zwischen 24. Juli und 5. September in Krems mehrere Einbruchsdiebstähle. Hinzu kommen fünf Fälle von Erpressungen und eine Nötigung zum Nachteil von Mitschülern. Das Duo sitzt in U-Haft.

Die Polizei ermittelte schon länger gegen sie, jetzt klickten für zwei Jugendliche nach einer Reihe von Straftaten die Handschellen. Ein 14- und ein 15-jähriger Kremser begingen im Zeitraum vom 24. Juli bis zum 5. September im Stadtgebiet von Krems gleich sechs Einbruchsdiebstähle in verschiedene Lokale und erbeuteten dabei Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Bei einem Einbruch in ein Caféhaus waren ein weiterer 15-Jähriger, ein 16- und ein 17-Jähriger beteiligt. Letztere drei wurden auf freiem Fuß angezeigt. Das umtriebige Teenager-Duo hat dagegen noch weitere Straftaten auf dem Kerbholz. Insgesamt stehen fünf Erpressungen, die einen Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich einbrachten, und eine Nötigung gegen Mitschüler zu Buche. Einer der beiden Übeltäter hatte einem Schulkameraden ein Messer vor die Nase gehalten und ihm mit dem Abstechen gedroht. Während der 14-Jährige jegliche Angaben zu den Vorwürfen verweigerte, war der vorbestrafte 15-Jährige teilweise geständig. Beide sitzen nun in der Justizanstalt Krems in Untersuchungshaft.