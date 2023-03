Ein Kipferl und ein Traumjob daheim in Krems ...

Ab 5.30 Uhr Früh wurden am Montag, 20. März, am Kremser Bahnhof sowie an den Kreuzungen Austraße/Bertschingerstraße sowie Wienerstraße/Hafenstraße (Bühl Center) von 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Firmen und des AMS Krems Informationsfolder verteilt.

„Lebenszeit und Kosten sparen!“

Als sympathische „Zugabe“ bekamen die zum Bahnhof Anreisenden Pendler außerdem ein Kipferl fürs Frühstück im Zug oder im Büro dazu. Mehrere hundert dieser süßen Hinweise wurden verteilt, dazu informative Folder mit den Hinweisen auf die Homepage (www.traumjob-krems.at). Dort kann man mehr über die Angebote erfahren, die es in Krems für jene Menschen gibt, die ihr Pendlerdasein gegen eine Arbeit „vor der Haustür“ eintauschen wollen. „Bitte weist darauf hin, dass man viel Lebenszeit und auch Kosten sparen kann, wenn man nicht mehr pendeln muss“, briefte Kirschenhofer seine zwölf Helferinnen und Helfer, bevor diese in verschiedene Richtungen ausschwirrten. Nicht zu vergessen sei auch der Beitrag zur Umwelt, wenn weniger gefahren werden müsse.

Geballte Information bei Jobbörse

Als nächste Aktion im Zusammenhang mit der Aktion, die auch unter dem Motto „Freizeit statt Fahrzeit“ firmiert, ist eine große Jobbörse im AMS. Diese findet am Freitag, 24. März, von 15 bis 18 Uhr statt. Hier präsentieren sich die heimischen Unternehmen, die auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind. Vertreter von rund 20 Firmen sowie die Arbeiterkammer werden anwesend sein und Informationen aus erster Hand bieten. Seitens des AMS erwartet Walter Liebhart von der Abteilung „Service für Unternehmen“ (SFU) 15 Unternehmen, die schon jetzt weit mehr als 100 Stellenangebote parat haben. Erwartet werden zu diesem Termin im AMS Krems (Südtirolerplatz 2) mehr als 200 Interessierte.

Aktion soll die Bilanz verbessern

Aktuell pendelt fast ein Fünftel der Kremser Bevölkerung täglich für den Job in andere Bezirke oder nach Wien aus. Dazu kommen zahlreiche Pendler aus den umliegenden Gemeinden, die ihren Weg zum Arbeitsplatz in Krems. 440 Stunden jährlich verbringen die Betroffenen damit im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln und geben dafür bis zu 10.000 Euro aus. Diese Bilanz sollte sich durch die laufende Aktion verbessern, hofft Kirschenhofer, der selbst 1984 bis 1992 als Wien-Pendler betroffen war und seinen Arbeitsplatz in Wohnortnähe deshalb heute umso mehr schätzt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.