Über das Projekt „jobservice plus Krems“ informierten AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich und sein leitender Kremser Mitarbeiter Erwin Kirschenhofer Stadtchef Reinhard Resch und Vizebürgermeisterin Eva Hollerer bei einem Treffen im Rathaus persönlich.

Bei diesem mit dem Institut „itworks“ (Personalservice und Beratung) durchgeführten, in dieser Art NÖ-weit einzigartigen Integrationsprojekt sollen im Laufe eines Jahres mit 150 Langzeitbeschäftigungslosen gemeinsam neue Perspektiven entwickelt und konsequent an der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt gearbeitet werden.

Resch: „Seit Jahren aktive Partnerschaft mit dem AMS“

„Es geht um die Objektivierung und Visualisierung der Erfolgschancen der Suchentscheidung, maßgeschneiderte Unterstützung bei der Bewerbung, Veranschaulichung der eigenen Fertigkeiten und Kompetenzen sowie die Vereinfachung der Stellenrecherche“, betonte Hergovich. „Erfreulicherweise stellen wir am heimischen Arbeitsmarkt aktuell einen positiven Trend bei der Integration von Langzeitbeschäftigungslosen fest.“

Am Konjunkturhimmel zeichneten sich aber bereits wieder Eintrübungen ab. „Umso wichtiger ist, dass wir jetzt agieren und alle Möglichkeiten nutzen.“ Kirschenhofer nützte die Gelegenheit, um „der heimischen Wirtschaft für die hervorragende Zusammenarbeit und die Bereitschaft, immer wieder soziale Verantwortung zu übernehmen“, Dank abzustatten.

Bürgermeister Reinhard Resch betonte, dass man „seit Jahren eine aktive Partnerschaft mit dem AMS“ lebe. Ihn freue, dass nun wieder ein innovatives Projekt in Stadt und Region ins Feld gesetzt werde.

itworks unterstützt seit Jahren erfolgreich arbeitslose Personen bei ihrem Einstieg in den Arbeitsmarkt. „Nun können wir mit dem Projekt ,jobservice plus‘ auch Arbeitsuchende in Stadt und Bezirk Krems optimal auf ihren Weg in ein Dienstverhältnis begleiten“, freut sich itworks-Prokuristin Gudrun Höfner auf die Arbeit in der Region.