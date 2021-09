2021 – ein guter Jahrgang!

Was sich vom Wein Mitte des Jahres nur erahnen und erhoffen lässt, kann von der Literatur der diesjährigen Septemberlese bereits mit Sicherheit behauptet werden!

Die zwei Autorinnen und drei Autoren, die beim Jubiläumsfestival lesen, geben Kostproben aus ihren hochgelobten 2021-er Neuerscheinungen. Dazu werden vom Ursin Haus Langenlois erlesene Weine und Sekte aus dem Kamptal kredenzt, das alles im stilvoll modernen Ensemble der Location Stiegenhaus der Familie Renner.

Den Auftakt macht am Samstag, den 25. September um 18 Uhr der Schriftsteller Franzobel, seit Mitte der Neunzigerjahre ein Fixstern am österreichischen Literaturhimmel, mit seinem neuesten Roman „Die Eroberung Amerikas“, in dem er sich mit einem Feuerwerk an Einfallsreichtum auf die Spuren wahrer Begebenheiten begibt.

Ihm folgt die bekannte Rapperin und Poetry Slammerin Mieze Medusa, die dieses Frühjahr mit „Du bist dran“ ihren mittlerweile dritten Roman publiziert hat. In ihrem jüngsten Werk erzählt sie von drei liebenswürdigen Außenseitern auf der Suche nach ihrem Platz im Leben.

Den Schlusspunkt am Samstagabend setzt der renommierte Autor und Regisseur David Schalko mit seinem Bestseller „Bad Regina“, in dem er eine faszinierende Geisterwelt entwirft, in der nicht nur die Bauwerke, sondern auch die wenigen verbliebenen Bewohner wankende Ruinen der Vergangenheit sind.

Die letzte Lesung am Samstagabend wird von Heidelinde Gratzl, einer Meisterin auf dem Akkordeon, kongenial ergänzt.

Am Sonntag, den 26. September um 11 Uhr wird zu einer Sektmatinee der Sonderklasse geladen. Die bekannte Kolumnistin und Schriftstellerin Doris Knecht erzählt in ihrem neuesten Roman „Die Nachricht“ über eine Frau, die plötzlich zur Verfolgten wird, und erweist sich einmal mehr als virtuose Skeptikerin zwischenmenschlicher Beziehungen.

Dem bislang wenig beackerten literarischen Genre der Grabrede widmet sich der erfolgreiche Krimiautor und Musiker Stefan Slupetzky mit einem Augenzwinkern in seinem neuesten Erzählband „Nichts als Gutes“, in dem pointierte und hintergründige fiktive Grabreden ebenso viel über die Verstorbenen wie über die Redner selbst erzählen.

Als musikalische Brückenbauerin der Sonntagsmatinee fungiert Heidelinde Gratzl auf ihrem Akkordeon.

SAMSTAG, 25. SEPTEMBER 2021 ab 18 Uhr

SONNTAG, 26. SEPTEMBER 2021 ab 11 Uhr

Ort: Stiegenhaus der Familie Renner, Rudolfstraße 11A, 3550 Langenlois

Nähere Infos und Karten unter: https://www.kulturlangenlois.at/septemberlese

bzw. 02734 / 3450