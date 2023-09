30 Jahre und kein Ende in Sicht

Dreißig Jahre ist es mittlerweile her, dass die Brüder Robert, Josef, genannt Sepp, Christoph, Georg und Roland Berger sich in den frühen 90er-Jahren gemeinsam in ihnen unbekannte musikalische Gefilde bewegt haben: die Volksmusik.

Die fünf Brüder wussten sofort: Das wollen sie weitermachen. So wurde die „Stubenmusik Berger“ geboren, die mit authentischer Mostviertler Volksmusik auch internationales Publikum begeistert. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Brüder bei zahlreichen Veranstaltungen aufgetreten und in ihrer musikalischen Entwicklung stets vorangeschritten. Sie musizieren nach einer Philosophie des Innehaltens und Genießens; verzichten dabei auf moderne Melodien und Texte, um einen angenehemen Kontrast zum hektischen Alltag zu schaffen und sich selbst sowie den Zuhörern zu ermöglichen, sich vollends zu entspannen. Dennoch bleibt die Musik des Quintetts durch Abwechslung von Gesangs- und Instrumtalstücken spannend.

Nun gibt es das Jubiläum des 30-jährigen Bestehens zu feiern und die Musiker haben dafür das Haus der Regionen ausgesucht: Am Freitag, 22. September, 19.30 Uhr, spielt die „Stubenmusik Berger“ dort ein Konzert, bei dem sie Erinnerungen und Höhepunkte ihrer bisherigen Karriere mit dem Publikum teilen. Neben einer Auswahl aus dem bestehenden Repertoire geben sie auch einen Ausblick auf ihre neue CD. Mit dem Anspruch der Brüder an sich selbst, mit ihrer Musik stets in die Herzen der Zuhörer vorzudringen, verspricht der Abend, einzigartig zu werden. Eintrittskarten sind an der Abendkassa und online im Vorverkauf unter www.volkskulturnoe.at erhältlich.