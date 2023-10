Bergern: G'schäft feiert seine ersten fünf Jahre

Was vor über zehn Jahren als Idee und Wunsch der Bevölkerung begann, ist seit fünf Jahren Fixpunkt in der Gemeinde: Das Unser G´schäft ist nicht nur zentraler Nahversorger im Ort, sondern auch beliebter Treffpunkt. Der Verein rund um Obmann Tobias Purkharth feiert am Freitag, 20. Oktober, ab 17 Uhr mit einem Oktoberfest das fünfjährige Bestehen.

50.000 Euro Startkapital aufgestellt

„Der Start vor fünf Jahren war fulminant“, erinnert sich Purkharth zurück, „Damals sind 600 Leute zum Eröffnungsfest gekommen und wollten bei uns einkaufen.“ Der Rückhalt der Bevölkerung war groß. Mittels Baustein-Modell wurden 50.000 Euro zur Errichtung des Nahversorgers gesammelt.

Heute kommen nicht mehr hunderte Kunden am Tag. „Bei der Kundenfrequenz ist sicher Luft nach oben“, so Purkharth. „Es kommen bei Weitem nicht alle einkaufen, die damals Bausteine gekauft haben.“

Wichtiger Treffpunkt, Wertschöpfung bleibt

Auch die Gemeinde steht hinter dem Nahversorger, Bürgermeister Roman Janacek ist auch Mitglied im Vorstand: „Für uns gibt es mehrere Gründe, warum das Geschäft im Ort wichtig ist: Erstens, damit Wertschöpfung im Ort bleibt, zweitens, damit die ältere Bevölkerung eine Einkaufsmöglichkeit hat, drittens spart es CO2, wenn ich im Ort einkaufe, viertens dient das Geschäft auch als Blackout-Vorsorge und zu guter Letzt hat das Kaffeehaus große Bedeutung als Treffpunkt im Ort“, so Janacek.

Mit Festen wird zusätzlich zum Umsatz beigetragen. Laut Obmann Purkharth werde das Kaffeehaus wieder stärker angenommen: „Die Gastro regeneriert sich nach Corona wieder. Es hat eine irrsinnige Qualität, dass ich mich wo hineinsetze, die Damen kennen mich und bringen mir meinen Kaffee. Das gibt es nur beim Nahversorger.“