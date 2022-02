SC Admira Gföhl feierte den 75er

Die Wurzeln der Gföhler Kicker gehen bis ins Jahr 1933 zurück, als das erste Fußballspiel des Katholischen Burschenvereins in Gföhl gegen Lengenfeld stattfand. Der heutige SC Admira Gföhl wurde schließlich am 12. März 1946 gegründet. Als Gründungsobmann war Richard Heinrich aktiv, Anton Wandl war Schriftführer und Kassier. Die Sportanlage befand sich damals in der heutigen Seilergasse neben der Firma Kugler.

Der junge SC Admira nahm erstmals in der Saison 1946/47 an einem Meisterschaftsbewerb teil. Gespielt wurde in der zweiten Klasse Nordwest B. 1955 fand der Verein in der Jaidhofergasse sein neues Zuhause. 1961/62 feierte die Kampfmannschaft den ersten Meistertitel und stieg in die erste Klasse Waldviertel auf. Gleichzeitig wurde auch das alte Kabinengebäude errichtet, das zu seiner Eröffnung eines der ersten und modernsten seiner Art war. Im Jahr 1979 wurde das neue Hauptspielfeld eröffnet. 1999 fiel der Startschuss für den Neubau des Vereinsgebäudes – das bislang größte Bauprojekts des Vereins. Das neue Vereinsheim wurde in 7.500 freiwilligen Arbeitsstunden und der finanziellen Unterstützung der Gemeinden Gföhl, Jaidhof und Krumau sowie des Landes NÖ und des NÖ Fußballverbandes errichtet und im Frühjahr 2002 eingeweiht.

Weitere größere Investitionen folgten auf der Sportanlage, wo ein Bohrbrunnen und eine Unterflurberegnung errichtet wurden. Investiert wurde auch in die Flutlichtanlage am Hauptspielfeld und am Kunstrasenplatz der angrenzenden, gemeinsam genutzten Sportanlage der Mittelschule Gföhl.

Nach zahlreichen Auf- und Abstiegen spielen die Gföhler seit 2015 in der Gebietsliga. Besonders stolz ist man auf die Nachwuchsarbeit. Auch die Jugendmannschaften fuhren bereits zahlreiche Erfolge ein.

Volksfest mit Stargästen als Publikumsmagnet

Die Gföhler Admiraner legten mit dem Volksfest, das für den Verein wirtschaftlich wesentlich ist, auch einige Meilensteine in der heimischen Veranstaltungsgeschichte: Der SC Admira holte als Stargäste neben Roy Black, Chris Roberts, Bill Ramsey auch Luisa Fernandez und Peter Kent auf den Sportplatz. Einen Rekord gab es 1983 beim Konzert von Andi Borg, das von rund 3.500 Gästen besucht wurde. In Summe traten seit 1971 rund 150 Musikgruppen auf – darunter die Wolfgang Lindner Band, die Polizeikapelle St. Pölten, aber ebenso heimische Größen wie der Gföhler Musikverein oder die beliebte Musikgruppe „Take it easy“. Ein Fixpunkt des Volksfestes ist auch der Vergnügungspark, der seit dem zweiten Volksfest bis heute bereits in der dritten Generation von der Familie Böhm betrieben wird. Die 50. Auflage des Gföhler Volksfestes soll nach der Corona-Pause endlich im Sommer 2022 stattfinden.

