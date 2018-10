Das Jubiläum „20 Jahre Rotkreuz-Blutspendeaktionen in Krems“ stand im Mittelpunkt einer kleinen Feier im Rahmen der jüngsten Aktion in der Pfarre St. Paul.

Organisatorin Gudrun Kalchhauser, die dabei Dank an die Unterstützer – allen voran die „Quartiergeber“, die Pfarren St. Paul und St. Veit, die Kremser Bank und den ÖAMTC – abstattete, wurde von Bürgermeister Reinhard Resch mit der Ehrennadel der Stadt Krems in Bronze mit Lorbeer ausgezeichnet. „Mit knapp 6 % der Bevölkerung ist der Anteil der Blutspende in Krems rund doppelt so hoch wie der Bundessschnitt“, würdigte er die Arbeit der „Guten Seele“ der Aktionen.

10.349 Konserven wurden in Krems seit 1998 bei 85 Aktionen gewonnen. Das bedeutet einen Durchschnitt von 120,5 pro Aktion. „Da sind die vielen Aktionen, die Feuerwehren und andere Organisationen durchführen noch gar nicht mitgerechnet!“, betonte Kalchhauser. „Wir achten bei der Planung auch immer darauf, diese nicht zu stören.“

Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Türk gratulierte ebenso wie Lars Eber hart und Irene Galle von der Blutspendezentrale. Gemeinsam wurde auch die Ehrung vielfacher Spender vorgenommen.

Die Verdienstmedaille in Silber des Roten Kreuzes (für mindestens 50 Blutspenden) erhielten Christian Köhldorfer und Franz Stieger.

Medaille in Gold (65): Elfriede Schnait

Medaille in Gold mit silbernem Lorbeerkranz (125): Gudrun Kalchhauser

Medaille in Gold mit goldenem Lorbeerkranz (150): Martin Kalchhauser

Als Anerkennung gab es für Theresa Kalchhauser (23), die die Gesamtzahl ihrer „Blutspender-Familie“ mit ihren 17 Spenden auf bereits über 300 erhöht, eine gefüllte Blutspender-Tasche als Geschenk.