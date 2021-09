„Bildung bedeutet für mich mehr Lebensqualität und Arbeitsmöglichkeiten. Bildung bedeutet aber auch Engagement für eine lebendige Demokratie, mehr Gerechtigkeit und Frieden auf unserer Welt“, so ein Zitat des Gründungsvorstandsmitglieds Anton Rohrmoser zum zehnjährigen Bestandsjubiläum des Bildungszentrums Gföhl, das bis heute nichts an Bedeutung verloren hat.

Nach einer umfangreichen Bedarfserhebung in der Bevölkerung zu einer Volkshochschulinitiative in Gföhl wurde am 14. September 1990 der Verein „Bildungszentrum“ (BZ) als rechtlicher Träger gegründet. Zu den Gründungsvorstandsmitgliedern zählten Anton Rohrmoser (Leiter), Gerhard Mold (Vorsitzender), Monika Burger (Schriftführerin) und Engelbert Huber (Kassier).

Jährlich wurden fortan in zwei Semesterprogrammen verschiedene Kurse und ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. Im Kursangebot fanden sich auszugsweise EDV- und Sprachkurse, Tanz- und Bewegungseinheiten, Gymnastik, Yoga – aber auch Kreativkurse, wie Basteln, Töpfern oder Malen. In unzähligen Vorträgen wurden regionale und überregionale Themen zu Politik, Gesundheit, Erziehung, erneuerbaren Energien etc. organisiert. Für die Erstellung des Kursprogramms zeichnet hauptsächlich Anneliese Rohrmoser verantwortlich.

Ein wichtiger Kooperationspartner ist bis heute die Stadtgemeinde Gföhl, die einige Jahre auch einen finanziellen Beitrag für den Verein leistete. Das Kursangebot wurde stets in Räumlichkeiten in Gföhl abgehalten, um den Teilnehmern das Auspendeln zu ersparen.

Verein war 16 Jahre Träger der „Spielgruppe“

Das Bildungszentrum Gföhl war von 1993 bis 2009 auch Träger des Privatkindergartens „Spielgruppe“, wo die Kinder von zwei Angestellten betreut wurden. Weiters war das BZ von 1995 bis 2001 an der Organisation der Winnetou-Spiele auf der Freilichtbühne Gföhlerwald mit beteiligt. Ebenso hat das BZ mitgewirkt, das Bauernhofmuseum im Gföhleramt wieder zu eröffnen und die Museumsprogramme zu begleiten. Umliegende Gemeinden wurden dabei unterstützt, eigene Kursprogramme und Projekte selbstständig zu entwickeln und zu betreiben.

Neuorientierung der Bildungsarbeit 2015

Zum 25-Jahr-Jubiläum wurde beschlossen, das Bildungszentrum aufzulösen und die Bildungsagenden in den neuen Verein „Eigenständige Bildungsinitiativen – ebi“ einzubringen. Das bewährte Kursprogramm in der Stadt Gföhl und die regionale Bildungs- und Kulturarbeit wurde fortan über diese neue Plattform abgewickelt. Gleichzeitig wurde die Arbeit auf das ganze Waldviertel ausgeweitet, wo „ebi“ die Koordination verschiedener Bildungsinitiativen übernommen hat. Bislang konnten in den Gemeinden Gföhl, Wölbling, Krems und Kirchberg am Wagram Akzente gesetzt werden.

Bis heute haben in 60 Semestern rund 13.300 Personen am Kursangebot teilgenommen und 16.400 Gäste die Veranstaltungen und Vorträge des BZ beziehungsweise der „ebi“ besucht.

Infos zu den aktuellen Kursen sind im Internet auf www.verein-ebi.at zu finden oder telefonisch unter 0664/5569972.