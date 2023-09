Krems: Müll fährt seit 20 Jahren Bahn

Die erste Umladestation Niederösterreichs feiert Geburtstag. Vor 20 Jahren, als der gesetzlich verpflichtende ökologische Mülltransport noch weit entfernt war, wurde auf dem Gelände der Firma Brantner in Krems ein Vorzeigeprojekt Realität. Inzwischen wird an elf Standorten im Land Rest- und Sperrmüll vom Lkw auf die Bahn umgeladen und umweltfreundlich zu einer thermischen Verwertung gebracht.

Der Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems (GV) und das Abfallwirtschaftsamt der Stadt Krems (AWA) luden am Freitag anlässlich des Betriebsjubiläums zum Festakt vor Ort ein. Besonderen Dank sprach GV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert, der gemeinsam mit AWA-Geschäftsführerin Martina Gärtner durch die Veranstaltung führte, dem Kremser Altbürgermeister Franz Hölzl und GV-Ehrenobmann Walter Harauer aus: „Ihr seid die Männer der ersten Stunde. Ohne euren Pioniergeist und eure Weitsicht gäbe es diese Umladestation nicht.“

In der Umladestation wird der sogenannte „nicht gefährliche Siedlungsabfall“, wie Rest- und Sperrmüll im Fachjargon genannt werden, in Spezialcontainer verpresst. Diese rollen dann mit der Bahn in das Kraftwerk Dürnrohr, wo sie durch thermische Verwertung Energie und Fernwärme erzeugen, unter anderem für Haushalte in St. Pölten. Pro Jahr werden durchschnittlich rund 17.500 Tonnen Abfall auf die Reise geschickt, in jüngerer Vergangenheit stiegen die Mengen kontinuierlich.

Edlinger: „Friday for Future, auf den wir stolz sein können“

GV-Obmann Anton Pfeifer bezeichnete die Umladestation Krems, deren Eigentümer der GV und das AWA sind und die operativ vom Entsorgungsspezialisten Brantner geleitet wird, als „Vorzeigebeispiel, wie private und öffentliche Hand zusammenarbeiten können.“ Anton Kasser, Landtagsabgeordneter (ÖVP) und Aufsichtsratsvorsitzender der NÖ Beteiligungsgesellschaft für Abfallwirtschaft und Umweltschutz GesmbH, bezeichnete die Implementierung der Umladestation in Krems als „Start der Erfolgsgeschichte der Abfallverbände in Niederösterreich.“ Landtagskollege Josef Edlinger, der als Vertreter von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fungierte, sprach bei dem am Freitagvormittag abgehaltenen Festakt in Anlehnung an die Klimaschutzbewegung von einem „Friday for Future, auf den wir alle stolz sein können.“

Der Kremser Vizebürgermeister Florian Kamleitner (ÖVP) lobte den Weitblick, mit dem die Pioniere des Projekts vor 20 Jahren die wegweisenden Entscheidungen getroffen haben. „Damit ist ein Beitrag geleistet worden, die Klimaziele in der Abfallwirtschaft erreichen zu können. Das ist eine Leistung, auf die man sehr stolz sein kann.“ Stefan Tollinger, Geschäftsführer der Brantner Österreich GmbH, meinte, dass „damals die Zukunft für eine moderne Abfallwirtschaft getroffen“ wurde, mahnte aber, dass die Herausforderungen nach wie vor enorm seien. Er fordert unter anderem eine Stilllegung „aller Deponien für unbehandelten Siedlungsabfall“ und „eine verpflichtende Tonne für biogene Abfälle“ in jedem Haushalt.

GV-Angaben zufolge sind seit der Inbetriebnahme der Umladestation Krems 10.400 Waggons mit 31.300 Abfallcontainern und einem Gesamtgewicht von rund 350.000 Tonnen per Bahn nach Dürnrohr transportiert worden. Dadurch seien in 20 Jahren 35.000 Lkw-Fahrten und 315.000 Kilogramm CO² eingespart worden.