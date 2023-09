10. Kinderfeuerwehr im Bezirk Krems gegründet

Die Feuerwehren Gobelsburg-Zeiselberg, Höbenbach, Krustetten, Langenlois, Meidling im Tal, Oberbergern, Paudorf, Tiefenfucha und Unterbergern haben es vorgemacht. Am vergangenen Freitag wurde in Hadersdorf die bereits zehnte Kinderfeuerwehr im Bezirk Krems gegründet.

Ein wahrer Run zur Kinderfeuerwehr

War der Andrang bei einem Eltern-Informationsabend der Feuerwehr Hadersdorf noch recht überschaubar, so hat es am vergangenen Freitag einen wahren Run auf die zu gründende Kinderfeuerwehr der FF Hadersdorf gegeben. Damit folgte auch die Hadersdorfer Wehr einem Trend, sich schon die Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren „an Bord“ zu holen. Zu groß ist die Konkurrenz anderer Vereine, wie etwa der Sportvereine, die ihren Nachwuchs auch in dieser Altersklasse rekrutieren.

Interesse an der Feuerwehr wecken

Die Kinderfeuerwehren wollen bei den Kindern das Interesse an der Feuerwehrjugend beziehungsweise an der Feuerwehr wecken. Die Kinder werden altersgerecht und spielerisch (durch Spiele, Geschichten und Experimente) an das Thema Feuerwehr herangeführt. Dabei lernen sie schon früh Unfallverhütung, Erste Hilfe und Verkehrserziehung, die sie im täglichen Leben gebrauchen können. Und sie erfahren schon früh Kameradschaft, Freundschaft und Teamfähigkeit.

Freiwilligensystem bleibt gesichert

Mit den Kinderfeuerwehren hat das Feuerwehrwesen auch eine neue Möglichkeit der Zukunftssicherung des Freiwilligensystems in NÖ geschaffen.