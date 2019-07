Unter den rund 5.700 Teilnehmern beim Landesbewerb zählt dieses Lager zu den größten jährlich stattfindenden Jugendveranstaltungen Österreichs. Auch für die Feuerwehrjugend Mautern war das viertägige Zeltlager das Highlight des Jahres.

Zusätzlich zum Landessieg von Claus Erber (die NÖN berichtete, siehe hier) war die gesamte Jugendgruppe, welche mit 20 Jugendlichen und fünf Betreuern am Landeslager teilnahm, sehr erfolgreich.

Beim Teambewerb sicherten sich die beiden Gruppen in der Kategorie Bronze Platz 27 und 68 sowie in Silber Platz 44 und 151. Neben dem Sieg im Einzelbewerb der Kategorie Bronze erreichte Elias Fink Platz 18. In der Kategorie Silber durfte sich Ida Offenhuber über Platz 43 freuen. Für die tollen Leistungen überreichte das Kommando der FF Mautern den Jugendlichen die begehrten Abzeichen.