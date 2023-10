Crosslauf-Bezirksmeisterschaften in Gföhl

Die Bezirksmeisterschaften der Pflichtschulen im Crosslauf fanden am 12. Oktober 2023 auf der Sportanlage des SC Admira und der MS Gföhl statt. Fast 200 junge Lauftalente von acht Schulen des Bezirks Krems gingen bei herrlichen Wetterbedingungen an den Start. Vertreten waren die Mittelschulen Albrechtsberg, Gföhl, Grafenegg, Krems, Langenlois, Mautern, Rastenfeld sowie die International School Krems (ISK).

Fast die Hälfte der Stockerlplätze in Gföhler Hand

In der Einzelwertung der ersten und zweiten Klassen holten Laura Hofbauer (SMS Mautern) und Jonas Holzreiter (SMS Gföhl) den Sieg. In der Wertung der dritten und vierten Klassen standen Annalena Dick (SMS Gföhl) und Julian Klammer (MS Albrechtsberg) auf dem obersten Stockerlplatz.

SMS Gföhl und Mautern siegten in der Teamwertung

Die Schüler der SMS Gföhl nutzten den Heimvorteil: Fast die Hälfte der Stockerlplätze in der Einzelwertung ging nach Gföhl. Die jungen Läufer aus Gföhl siegten auch in drei der vier Teamwertungen. Lediglich der Sieg in der Burschen-Team-Wertung der dritten und vierten Klassen ging an die SMS Mautern.