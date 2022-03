Junge Weinverkoster: Weinbauschule Krems stellt Europameister

Der Jungwinzer-Bewerb fand in Paris statt. Michael Thyri (19) vom Weinmanagement-Lehrgang der Weinbauschule (WBS) Krems war der Beste.

Freude an Weinbauschule

Michael Thyri trat gemeinsam mit dem Kärntner Kollegen Tobias Ladinig vom Weinmanagement-Lehrgang Krems der Fachschule für Wein- und Obstbau Anfang März Österreich beim internationalen Jungwinzer-Wettbewerb in Paris an. Das Ergebnis sorgt nicht nur beim erfolgreichen Jungwinzer aus dem Bezirk Korneuburg für Freude. Auch an "seiner" Schule ist der Jubel fast grenzenlos.

Fachwissen war gefragt

„Für mich die schwerste Aufgabe war, beim Verkosten französischer Weine diesen nicht nur Rebsorten, sondern auch Preissegmenten, Jahrgängen, Weinbaugebieten oder gar Klimazonen zuzuordnen“, berichtet der strahlende Sieger Michael Thyri. Weitere Aufgaben beinhalteten Fachwissen über Weinbereitung und Qualitätsstufen sowie das Vorstellen den Teilnehmern unbekannter Weine.

Übungs-Weine vom Christkind

Die penible Vorbereitung des Kandidaten hat sich gelohnt. Zu Weihnachten wünschte sich Thyri, der die Ausbildung an der WBS Krems genossen hat und hier aktuell den einjährigen Weinmanagement-Lehrgang absolviert, von allen Verwandten französische Weine. Diese wurden als "Übungsmaterial" genutzt. Selbst zapfte er alle möglichen Quellen mit Informationen über das Weinland Frankreich an - und wurde so in kurzer Zeit regelrecht zum Experten auf diesem Gebiet.

Präsentation auf Englisch

Thyri präsentierte der Fachjury zehn Minuten lang einen französischen Strohwein in fließendem Englisch und ließ damit seine Konkurrenten aus insgesamt elf Weinnationen Europas weit hinter sich. Ladinig landete im 22 Teilnehmer starken Feld auf den hervorragenden achten Platz. Zu Recht freut sich mit dem erfolgreichen Nachwuchs-Weinverkoster auch Elisabeth Hönigsberger, die als Englischlehrerin einen wichtigen Anteil am Erfolg hat. Sie bereitete als Englischlehrerin in Krems das österreichische Team auch sprachlich auf den Pariser Bewerb vor.

Kontakte sind enorm wichtig

„Die ausgezeichneten Leistungen der österreichischen Teilnehmer zeigen immer wieder die hohe Qualität der Ausbildung an der Weinbauschule Krems", meint Hönigsberger. Sie ist auch Obfrau von EUROPEA Österreich, dem internationalen landwirtschaftlichen Bildungsnetzwerk. "Die Begegnung mit Gleichgesinnten aus vielen europäischen Weinländern ist besonders in der jetzigen Situation von großer Wichtigkeit.“

Kellermeister mit vielen Ideen

Im elterlichen Weingut in Eggendorf am Wagram ist Michael Thyri als Kellermeister für die Produkte verantwortlich. Acht Hektar umfasst die Anbaufläche der Familie. Aktuell vermarktet man den Großteil des Weines über den eigenen Heurigen. Vom erfolgreichen angehenden Weinmanager darf man aber auch hier frische Ideen und die eine oder andere Neuerung erwarten.

