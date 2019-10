Seit dem Mittwoch der Vorwoche hatte es von dem jungen Mann, der als strebsam und fleißig bekannt war, keine Spur mehr gegeben. Am Wochenende hatten sich Freunde der Familie auch an die NÖN gewandt, die die Suche via Online-Aufruf aktiv unterstützt hatte.

Aus dem Freundeskreis des Vermissten, wo auch via Facebook dazu aufgerufen wurde, Beobachtungen zu melden, kam dann am Abend des Sonntags, 6. Oktober, die schlimme Nachricht: Der Gesuchte war tot aufgefunden worden. Mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft gibt es seitens der Polizei keine näheren Informationen über die Umstände des Todesfalles. Ein Gewaltverbrechen dürfte jedoch ausgeschlossen sein.