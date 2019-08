Eine Europapremiere erlebten die Passagiere der Jungfernfahrt des ÖBB Cityjets eco, der oft auch als „Akkuzug“ tituliert wird. Die Bahnreise von Hadersdorf zum Franz-Josefs-Bahn-Fest in Sigmundsherberg war die erste des elektrisch betriebenen, aber von einer Oberleitung unabhängigen Zuges der Firma Siemens.

ÖBB/Christopher Seif „Auftanken“ an der Oberleitung: Der ÖBB Cityjet eco kann mit vollen Batterien – je nach Beladung und Topografie (Steigungen, Kurven) mindestens 80 Kilometer weit fahren. Foto: ÖBB/Christopher Seif

Eine noch umweltfreundlichere Gestaltung des Personenverkehrs war das Ziel des gemeinsamen Projektes der ÖBB Personenverkehr AG mit Siemens, das jetzt Praxistauglichkeit erlangt hat. Pünktlich zur ersten Ausfahrt mit Gästen gab es vom Bundesministerium (bmvit) dafür den Zulassungsbescheid, der am Ziel in Sigmundsherberg feierlich an die ÖBB übergeben wurde.

Da hatten die Fahrgäste bereits eine nahezu lautlose, komfortable Fahrt in der gut klimatisierten Garnitur durch das malerische Kamptal hinter sich. Hier wird der Zug auch in den ersten beiden Septemberwochen im Einsatz stehen, wo man Erfahrungen im Alltagsbetrieb gewinnen will.

„Der Einsatz des Cityjet eco ist ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende in NÖ und der Erreichung der Klimaziele.“Landesrat Ludwig Schleritzko

„Dieser Zug eröffnet uns neue betriebliche Möglichkeiten, denn es ist nicht nur möglich, auf nicht elektrifizierten Strecken wie der Kamptalbahn elektrisch zu fahren, sondern wir können damit auch Linien wie Horn – St. Pölten bedienen und ersparen den Fahrgästen ein Umsteigen“, erklärte Projektleiter Thomas Grasl. „Wir haben damit die perfekte grüne Alternative zum Auto.“

Faszinierend ist, wie rasch der Zug nach mindestens 80 Kilometern im Batteriebetrieb wieder aufgeladen werden kann. So holt sich der Cityjet mittels eines normalen Bügels aus der Oberleitung innerhalb von weniger als einer halben Stunde (etwa zwischen Hadersdorf und Krems) die Energie, um den weiteren, nicht elektrifizierten Abschnitt nach St. Pölten mühelos zu bewältigen.

„Maßgeschneidert“ für heimischen Bedarf

Dass die Innovation „maßgeschneidert für das österreichische Streckennetz“ sei, betonten alle anwesenden ÖBB-Vertreter, darunter der Nahverkehrsleiter Klaus Garstenauer, unisono. „Knapp ein Viertel der Bahnstrecken, also rund 1.300 Kilometer, sind noch nicht elektrifiziert.“ Dieses „Leuchtturmprojekt“ habe das Potenzial, die Treibhausgas-Emissionen im Bahnverkehr stark zu reduzieren und gleichzeitig den Komfort zu heben.

Begeistert von der Innovation zeigte sich Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, der das neuartige Fahrzeug bereits zuvor bei Präsentationen kennengelernt hatte und bei der Fahrt ebenso an Bord war wie Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl, der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Ostregion (VOR), Wolfgang Schroll, und Vertreter vieler Kamptalgemeinden.

„In diesem Projekt verbinden sich Tradition und Moderne auf das Beste“, meinte er in Anbetracht des Franz-Josefs-Bahn-Festes in Sigmundsherberg, das im Zeichen des 130-Jahr-Jubiläums dieser Lebensader des Waldviertels stattfand. Schleritzko, der zugleich neue Angebote auf der FJB ankündigte, gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Cityjet eco ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende in NÖ und zur Erreichung der Klimaziele werden könnte.