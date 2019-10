„Der Vorbote des neuen Weinjahrgangs präsentiert sich sehr fruchtbetont und aromatisch, mit einem animierenden Säurespiel. Bei der Lese kam erstmals der neue Traubenvollernter zum Einsatz, wodurch das Potential der Traubenqualität optimal ausgeschöpft werden konnte.

Jürgen Mück Direktor Dieter Faltl, Kellermeister Rudolf Völker und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verkosten den Staubigen.

„In Summe erwarten wir in NÖ sehr harmonische Weine in hoher Qualität“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister. In Österreich wird dieses Jahr eine durchschnittliche Erntemenge in der Größenordnung von rund 2,4 Millionen Hektolitern erwartet.



Geringe Niederschläge aber viel Sonne

„Der Niederschlag war in der Region Krems gering, aber über die Vegetationsperiode hinweg gut verteilt. Die zahlreichen Sonnenstunden bewirkten eine gute Zuckereinlagerung in den Trauben. Die kühlen Nächte im September haben die Säure stabilisiert und die Aromaausprägung gefördert. So dürfen wir uns auf fruchtige, harmonische und vielschichtige Weine des Jahrgangs 2019 freuen,“ erklärt Direktor Dieter Faltl.

Die Trauben werden im neuen Weinkompetenzzentrum verarbeitet. Nach der temperaturgesteuerten Gärung reifen die Weine im Stahltank- oder im großen Holzfass. Teilweise erfolgt der Ausbau auch in kleinen Barriquefässern. Neben den Weiß-, Rot- und Süßweinen wird an der Weinbauschule auch Sekt produziert. Zudem stehen Labors für die exakte Analyse des Weins zur Verfügung.