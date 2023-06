Max Berger ist der beste Jungwinzer

Die Landjugend Niederösterreich veranstaltete heuer bereits zum zweiten Mal die Landjugend-Jungwinzertrophy. Dabei wurden in vier Kategorien Niederösterreichs beste Winzer zwischen 16 und 27 Jahren gekürt. Maximilian Berger aus Gedersdorf sicherte sich mit seinem Grüner Veltliner 2021 Ried Vordern Berg - Optimis terrae den Titel „Landjugend-Jungwinzer 2023“.

Berger siegte mit einem Grünen Veltliner

Maximilian Berger musste gegen eine Reihe von Konkurrenten durchsetzen: Immerhin gab es 124 Einreichungen! Bewertet wurde in den Kategorien Grüner Veltliner Klassik, Weißwein Klassik Sortenvielfalt, Weißwein Gehaltvoll und Rotwein. Die 124 Einreichungen kamen von 31 Winzern. Eine Landjugend-Mitgliedschaft war allerdings keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Der Gesamtsieg ging dabei an Maximilian „Max“ Berger aus Gedersdorf. Der 21-Jährige überzeugte die Kostkommissionen mit seinem Grüner Veltliner 2021 Ried Vordern Berg - Optimis terrae und wusste sich bei der Weinpräsentation im Muskatellersaal in der Weinbauschule Krems gut zu präsentieren. Die Bewertung war streng: Die Kategoriesieger wurden in zwei Verkostungsdurchgängen verkostet. Die Produzenten der drei besten Weine jeder Kategorie (Finalisten) wurden schließlich zur Weinpräsentation der Finalisten mit Publikumskost nach Krems eingeladen, wo sie sich und ihre Weine präsentieren durften. Die Kombination aus ausgezeichnetem Wein, Publikumskost und Bewertung der unabhängigen Fachjury ebnete schließlich den Weg zum Gesamtsieg für Max Berger.