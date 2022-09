Betrug mit Champions-League-Tickets: 31-Jähriger in Krems festgenommen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge soll ein 31-Jähriger einer Frau Karten für ein Match von Bundesligameister Red Bull Salzburg im Wert von 400 Euro versprochen haben. Geliefert wurden die Tickets für das Spiel der Königsklasse nicht, auch das Geld war weg. Dem österreichischen Staatsbürger werden weitere Betrugsdelikte zugeordnet, der Gesamtschaden liegt bei mehr als 4.600 Euro.

Erhebungen der Polizeiinspektion Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) gegen den 31-Jährigen ohne aufrechten Wohnsitz waren am 6. September angelaufen. Der Beschuldigte soll auch für einen "Love Scam"-Betrug sowie insgesamt acht Einmietbetrügereien in St. Pölten, Krems und Herzogenburg verantwortlich sein.

Nach einem anonymen Hinweis wurde der 31-Jährige in einem Lokal in Krems festgenommen. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.