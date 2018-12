Ende August dieses Jahres kündigte Justizminister Josef Moser an, mit sofortiger Wirkung einen Drohnenabwehrbetrieb in fünf Gefängnissen zu starten. Darunter auch die Justizanstalt Stein. Über drei Monate später ist das Pilotprojekt in Österreichs größtem Gefängnis noch immer nicht gestartet, wie Roman Söllner, oberster Steiner Personalvertreter (Fraktion AUF), informiert. „Wir befinden uns noch immer in der Ausbildung an den Drohnenpistolen.“ Wie berichtet, schießen die Geräte Netze ab, die die Drohnen zum Absturz bringen und damit verbotene Lieferungen an Häftlinge unterbinden sollen.

Roman Söllner | Martin Kalchhauser

Söllner macht nach wie vor keinen Hehl daraus, dass er die Geräte für wenig sinnvoll erachtet. „Die Zeitspanne von der Alarmierung bis zur Abgabe des Schusses ist viel zu lang. Es geht sich von vorne bis hinten nicht aus, die Drohne vom Himmel zu holen. Und selbst wenn: Die Trefferquote ist bislang sehr gering.“

Andere Erfahrungsberichte präsentiert das Ministerium: „92 Beamte wurden bereits am Gerät ausgebildet. Von ihnen wurde die Drohnenpistole schon nach kurzer Zeit treffsicher eingesetzt.“ Warum es in Stein so lange mit dem Probebetrieb dauert, blieb auf Anfrage unbeantwortet. Eine Verlängerung der Pilotphase, die ursprünglich bis 31. März 2019 anberaumt wurde, wird aber schon jetzt in Aussicht gestellt.