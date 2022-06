Häftlingsattacke im Drogenrausch

Benebelt von der Droge „Spice“, rastete ein 41-jähriger Steininsasse aus und attackierte einen Mithäftling (26): Erst versuchte er, mit einem Nudelholz auf ihn einzuschlagen. Als dies fehlschlug, griff er zu einem messerähnlichen Gegenstand (ein zugeschliffenes Metallstück) und fügte damit dem 26-Jährigen Schnittverletzungen im Halsbereich zu. Das Opfer überstand die Attacke leicht verletzt.

Der Syrer wurde von einem Gutachter für nicht zurechnungsfähig zum Tatzeitpunkt befunden. Deshalb lautet die Anklage nicht auf Mordversuch und Körperverletzung, sondern auf Begehung von Straftaten im Zustand voller Berauschung. Der Syrer wollte sich nur mehr bruchstückhaft an einen Streit erinnern. Die Attacke am Mithäftling sei ihm wie ein Traum vorgekommen, beteuerte er.

Der wegen Mordes an einer Frau in Innsbruck lebenslang einsitzende Syrer bekam für die Rauschtaten in der Justizanstalt Stein weitere 20 Monate Haft.

