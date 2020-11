Am 2. November tötete Kujtim F. in der Wiener Innenstadt vier Menschen. Ein Jahr zuvor saß der Terrorist mit österreichischem und nordmazedonischem Pass noch in der Justizanstalt Stein hinter Gittern. Er verbüßte dort von April bis Dezember eine Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Eine Entlassungskonferenz hatte dann vor dem Jahreswechsel entschieden, dass der damals 19-Jährige seine 22-monatige Haftstrafe nicht zur Gänze absitzen muss.

Besonders in Erscheinung getreten ist F. in Stein nicht. Ein Insider berichtet der NÖN, dass er „völlig unauffällig“ gewesen sei. Die Frage, die aktuell nicht nur die Behörden beschäftigt, ist, wie es dazu kommen konnte, dass ein junger Mann sich derart radikalisierte, dass er bei einem Terroranschlag mehrere Menschen tötet.

In den Fokus gerückt sind in dieser Debatte auch die Justizanstalten. Aus dem Justizministerium heißt es dazu, dass der „Radikalisierung durch ein engmaschiges Monitoring entgegengewirkt“ werde. Zum Einen gäbe es einen Leitfaden für die Gestaltung eines Vollzugsplans für Terroristen, zum Anderen sei das Gesprächsangebot zur Extremismus-Prävention und Deradikalisierung durch geschultes Personal und externe Vereine „deutlich ausgebaut“ worden.

Deradikalisierung: Nur Angebot, keine Verpflichtung

Dass es sich bei der Arbeit von Deradikalisierungsvereinen wie DERAD tatsächlich nur um ein Angebot handelt, darauf weist ein Steiner Justizwachebeamter hin. Eine gesetzliche Verpflichtung für Gefangene, an den Gesprächen teilzunehmen, gebe es nicht.

Fakt ist für den Insider: „Es ist durchaus vorstellbar, dass es hinter Gittern zur Radikalisierung kommt. Was in den Hafträumen gesprochen wird, bekommen wir gar nicht mit. Es ist nicht schwierig, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Das passiert in den Betrieben, wo mehrere Stunden täglich gearbeitet wird. Wir müssen es aber auch zulassen, dass die gemeinsam Kaffeetrinken, Fernsehen oder Playstation spielen.“ Für den Insider müsse eine Anweisung kommen, dass jegliche Kontaktaufnahme von Straftätern mit terroristischem Hintergrund zu anderen Gefangenen zu untersagen ist – eine verpflichtende Einzelhaft also.

Eine genaue Zahl, wie viele Terroristen in Stein einsitzen, ist nicht bekannt. In ganz Österreich sind es derzeit 54.