Lehre gibt Chance auf Neubeginn nach Haft

Zahlreiche Insassen der Strafvollzugsanstalt (StVA) Stein nutzen die Zeit der Haft, um sich auf „draußen“ vorzubereiten. Ausbildungen in gefragten Berufen wie dem des Orthopädieschuhmachers werden ebenso angeboten wie dem des Kochs, des Reinigungstechnikers oder in Lagerlogistik.

„Die Drop-Out-Rate ist erfreulich gering“, stellt die für das Ausbildungsprogramm zuständige Annamaria Florreither fest. Ein Screening (Tests) gehen der Zulassung durch Kommando und Vollzugsleitung voraus. „Die Freude am Tun, der Stolz auf die geleistete Arbeit und die Erhöhung der Chancen am Arbeitsmarkt für die Zeit nach der Entlassung sind eine große Motivation für die Betroffenen.“

„75 Prozent unserer Gefangenen haben keinen Berufsabschluss“, erzählt Stein-Chef Christian Timm. Es gehe im Vollzug nicht darum, die Leute nur sicher zu verwahren. „Wir haben auch einer gesetzlichen Verpflichtung zur Ausbildung nachzukommen.“ Er freut sich über die große Motivation seiner Mitarbeiter, die oft noch Qualifikationen nachholen oder in ihren Professionen vor der Zeit im Justizdienst Ausbilderprüfungen nachholen. Schließlich sei man bemüht, die Re-Integration der Insassen in Abstimmung mit dem Arbeitsmarkt zu betreiben. „Es werden immer auch die Chancen abgeschätzt und speziell in Mangelberufen Initiativen gesetzt.“

Aktuell werden in der Justizanstalt Stein neun Insassen (im Lerncenter in Oberfucha) zu Lagerlogistikern (inklusive Staplerschein) ausgebildet. Zwei eigens dafür ausgebildete Justiz-Mitarbeiter begleiten sieben Personen bei der 18 Monate dauernden Facharbeiter-Intensivausbildung zum Reinigungstechniker. Zehn Mann durchlaufen die ebenfalls 18 Monate dauernde Ausbildung zum Koch, und acht Teilnehmer befinden sich in der 14-monatigen Ausbildung zum Oberteilherrichter (Schuhmacher) mit dem Zusatz Orthopädieschuhmacher.

In letzterem Bereich ist Meister Thomas Stauder engagiert tätig. Auch er hat sich der zusätzlichen Ausbildung im Orthopädie-Bereich unterzogen und gibt nun sein Wissen in Theorie und Praxis an interessierte Insassen weiter. Zwölf Gesellen hat er in Stein bereits ausgebildet. Acht sind ihm derzeit anvertraut.

„Das ist echt eine tolle Chance“, meint einer der Stauder-Schützlinge, der seinem Meister Rosen streut. „Es ist gut, dass solche Angebote gefördert werden. Ich gehe 2023 frei, und meine Chancen verbessern sich damit deutlich.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.