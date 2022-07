Stein-Wächter mit Messer attackiert

Werbung

Körperverletzungsdelikte und ein schwerer Raub brachten einen Tschetschenen seit Mai 2015 durchgehend in Strafhaft. Selbst hinter Gittern verübte der heute 26-Jährige in den Monaten November und Dezember 2020 in der Justizanstalt Stein eine Vielzahl an Straftaten.

Er bedrohte immer wieder Wachebeamte, attackierte sie zum Teil körperlich und versuchte, sie zu Amtshandlungen zu nötigen. Weiters zerstörte er Anstaltsgut. In dem Angriff des Mannes gegen einen Justizwachebeamten mit einem Buttermesser, dessen Spitze zugeschliffen war, sah die Kremser Staatsanwaltschaft einen versuchten Mord. Nur der Genickschutz am Helm habe den Beamten vor dem versuchten Messerstich in den Hals gerettet, so die Anklägerin.

Der Tschetschene leugnete beim Prozess jegliche Tötungsabsicht und gestand bloß ein, dass er Drohungen geäußert und Widerstandshandlungen gegen Beamte gesetzt habe. Nach einem umfangreichen Beweisverfahren und einer mehrstündigen Beratungszeit entschieden die Geschworenen auf versuchte absichtliche schwere Körperverletzung. Kein Mordversuch! Der 26-Jährige wurde zu weiteren sechs Jahren hinter Gittern verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

