Angelika Niedetzky im Dialog mit dem Brautstrauß

Zweieinhalb Stunden gute Unterhaltung bot Angelika Niedetzky mit der Niederösterreich-Premiere ihres Programms „Der schönste Tag“ im fast ausverkauften Und-Kloster.

Das Publikum wurde in ihre Sorgen eingebunden, die ihr ein gefangener Brautstrauß einbrockte. 365 Tage vergehen schnell, wenn ein Bräutigam gefunden werden muss. Niedetzky stellte nicht nur ihren Humor unter Beweis, sondern zeigte auch viel Improvisationstalent im Dialog mit dem Publikum, das in die Handlung hineingezogen wurde. Teilweise im Dialog mit dem sprechenden Brautstrauß, garniert mit einigen Gesangseinlagen und immer schwungvoll, entführte die Kabarettistin in die bunte Welt ihrer verrückten Familie. Und der eine oder die andere im Publikum glaubte wohl, dort Mitglieder der eigenen Verwandtschaft zu erkennen. Viel verdienter Applaus!

Noch zwei weitere Kabarettveranstaltungen finden im Zuge des Festivals 2022 statt:

Alfred Dorfer: „… und“ – Freitag, 25. November, 19 Uhr, Stadtsaal

Gernot Kulis: „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ – Samstag, 26. November, 19 Uhr, Stadtsaal

