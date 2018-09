Auf einen besonderen Abend dürfen sich Kabarett-Freunde freuen: Ronny Tekal (Allgemeinmediziner und ehemaliger Deutscher) und Norbert Peter, die schon seit 20 Jahren mit ihren „Doktorspielen“ unterhalten, verschreiben bei „Gesund gelacht“ ihren Gästen immer eine besonders wirksame Medizin: das Lachen, das bekanntlich eine enorm gesundheitsfördernde Wirkung hat.

Wer sich „behandeln“ lassen möchte, kommt am Donnerstag, 4. Oktober, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in die Römerhalle. Auf die Gäste wartet eine aus vergangenen, edel gereiften Programmen gewonnene Essenz, mit der Tekal & Peter auch einen Blick hinter die Kulissen der Gesundheitsmaschinerie und unter den weißen Kittel erlauben.

Eine e-Card ist dafür nicht nötig. Tickets für den Abend gibt es ab 29 Euro bei allen Raiffeisenbanken mit Terminal.

3 x 2 Karten für den Abend „Gesund gelacht“ kann gewinnen, wer am Dienstag, 25. 9., zwischen 9 und 16 Uhr unter 02732/ 882-0 anruft, das Kennwort „Gesund gelacht“ nennt und Name, Adresse und Telefonnummer angibt. Bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen!

Ebenfalls gewinnen kann man mit einem Mail mit den vollständigen obigen Angaben an die Adresse redaktion.krems@noen.at. Hier ist der Einsendeschluss am Mittwoch, 26. 9., 8 Uhr. Die Gewinner werden am Donnerstag, 27. 9., telefonisch verständigt.