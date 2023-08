Rossatz-Arnsdorf: Glasfasernetz für drei Orte in Reichweite

Rund 60 Haushalte in Bacharnsdorf, Mitterarnsdorf und Hofarnsdorf haben mit Sommer 2023 Zugang zu schnellem Breitbandinternet und hochauflösendem Internetfernsehen bekommen.

Weiterer Ausbau gemäß Nachfrage geplant

Der Ausbau der Glasfaser erfolgte gemeinsam mit der Neuverlegung des Wasser- und Kanalnetzes sowie mit einer Stromverkabelung. Alle Haushalte und Betriebe erhalten "Fiber To The Home" (FTTH) - Glasfaser bis in die Wohnung bzw. bis ins Haus. Der weitere Ausbau im Ort richtet sich nach der jeweiligen Nachfrage.

„Schritt in die technologische Zukunft“

Josef Wildam, Bürgermeister der Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf, betont die Möglichkeiten, die sich daraus für die Orte ergeben: „Bacharnsdorf, Mitterarnsdorf, Hofarnsdorf machen mit dem Glasfaserausbau einen weiteren Schritt in die technologische Zukunft. Leistungsfähige Telekommunikation­sinfrastrukturen gehören untrennbar zu einer erfolg­reichen Wachstumsregion. Kabelplus ist dabei ein verlässlicher Partner für ein schnelles und gut funktionierendes Internet.“

Starke Nachfrage nach Highspeed-Internet

„Unsere Kunden nutzen vermehrt multimediale Dienste wie Video- und Audiostreaming, Home Office und Online-TV-Theken“, erklärt Wolfgang Schäffer, Geschäftsführer von kabelplus. „Mit unseren massiv angehobenen Bandbreiten kommen wir der großen Nachfrage nach Highspeed-Internet zu einem noch besseren Preis-Leistungs-Verhältnis proaktiv entgegen.“ Man freue sich besonders, dass nun auch die Bürger in Bacharnsdorf, Mitterarnsdorf, Hofarnsdorf vom schnellen Glasfaser-Netz der kabelplus profitieren könnten.

Übertragung von 1.000 Mbit pro Sekunde

kabelplus ist Multimediaanbieter für Niederösterreich und das Burgenland und ein 100-%-Konzernunternehmen der EVN. Das leistungsstarke Netz der kabelplus bietet Kabelfernsehen in bester digitaler sowie HD-Qualität. Mithilfe modernster Glasfasertechnologie ist die Internetversorgung mit bis zu 1.000 Mbit/s besonders schnell. Seit 2019 bietet kabelplus auch Mobilfunkdienste für Privat- und Businesskunden an.