Kammerner Honigdieb in flagranti erwischt

Mehrmals war die „Honighaltestelle“, ein kleiner Bauernladen der Familie Pell, zuletzt Ziel von Dieben. Einen davon, einen Mehrfachtäter, erwischte die Freundin des Imkers in flagranti.

Videokamera überführte Serientäter

Als Julia Meixner den Täter bei seinem „Gratiseinkauf“ beobachtet hatte, verfolgte sie ihn mit dem Fahrrad bis zum Kampfluss, wo dann auch die Hadersdorfer Polizisten hinkamen. Die Videokamera lieferte den Beweis, dass er schon mehrmals an der Honighaltestelle Halt gemacht hatte, um Waren im Wert von einigen hundert Euro zu stehlen. In zwei weiteren Fällen, in denen offenbar Durchreisende zugriffen – auf der Aufnahme der Videokamera sind Gespräche in einer Ostsprache zu hören –, gab es natürlich keinen Erfolg.

Angebote ab Hof gibt es rund um die Uhr

„Wir verkaufen Honigprodukte, aber auch Säfte und Eier aus eigener Produktion“, erklären Bio-Imker Alexander Pell und seine Freundin Julia. Die rund um die Uhr geöffnete Verkaufsstelle mit dem originellen Namen mit einem einer Bushaltestelle nachempfundenen Schild ist videoüberwacht. Ein Bewegungssensor beleuchtet bei Zutritt einer Person den Verkaufsbereich. Auch die Wechselgeldkasse liegt im Videobereich. Mehrere Mitteilungen im Inneren des kleinen Ladens weisen darauf hin. Unter anderem gibt es in Kammern auch einen vom Besitzer selbst konstruierten Automaten, aus dem man nach Münzeinwurf Waren aus einzelnen Fächern – deren Inhalt durch eine Glasscheibe zu sehen ist – entnehmen kann.