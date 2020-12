Mit Holz heizte ein 34-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Missongasse im Stadtteil Mitterau am Nachmittag den Ofen im Keller.

Rauchaustritt im Wohnzimmer

Gegen 16.30 Uhr begab sich der Mann dann in das Wohnzimmer. Dort stellte er kurz darauf Rauchaustritt aus einem Kaminstutzen fest. Als er Nachschau hielt, bemerkte der Mann, dass auch der Keller verraucht war. Er wählte den Notruf 122 der Freiwilligen Feuerwehr.

FF-Einsatz mit Atemschutz

Wenig später trafen sechs Helfer der Hauptwache am Notfallort ein. Sie gingen mit schwerem Atemschutz vor und erkundeten die Lage im Keller. Rasch war die Verdachtsdiagnose gestellt: Vermutlich war der Kamin total verschlackt und ließ deshalb kaum mehr Luft nach oben durchziehen. Die Helfer entlüfteten die Räumlichkeiten.

Rauchfangkehrer klärte Lage

Der von der Feuerwehr verständigte Rauchfangkehrer konnte die Situation noch am selben Tag ausloten. Nach einer Kehrung musste der Kamin vorerst auskühlen, ehe der Feststoff-Ofen nach einer neuerlichen Inspektion durch den Fachmann am darauf folgenden Tag wieder in Betrieb genommen werden konnte.