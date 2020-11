Unvorstellbar sind die Umstände, unter denen der nun verstorbene Karl Bauer (80) volle vier Jahrzehnte in der Au hauste. Eine Helferin fand den Aussteiger am Tag vor dem Nationalfeiertag tot auf.

Bis 1980 verlief das Leben Karl Bauers, in der Gemeinde Hadersdorf-Kammern auch als „Kini Koarl “ (König Karl) oder „Au-König“ bekannt, in geordneten Bahnen. Als er einen Arbeitsunfall erlitt und eine (letzte) Rate seiner Hausbaukosten nicht bezahlen konnte, wurde er zum Aussteiger und wohnte fortan ohne Strom und Fließwasser unter der Adresse „Au 1“ – bei 20 Grad Kälte, Sturm und Unwettern ebenso wie im Sommer.

Das Hochwasser 2002 vertrieb ihn auf den Heiligenstein, danach kehrte er in seinen Verschlag unweit des Kamps zurück. Zeitweise, so erzählen Kammerner, war Bauer völlig klar, dann wieder lebte er in seiner Welt und bedrohte Spaziergänger, die in sein Reich eindrangen. Er lebte von einer Minimal-Rente und gelegentlichen Zuwendungen von Mitmenschen. Zuletzt war er stark gehbehindert. Eine Frau, die ihm am 25. 10. Essen bringen wollte, entdeckte den Leichnam.

Seitens der Gemeinde, betont Bürgermeisterin Liselotte Golda, habe man dem Au-Bewohner mehrfach Hilfe angeboten. „Aber Decken, Kleidung und andere Sachen hat er einfach wieder weggegeben.“ Auch eine Betreuung durch das Sozialamt der BH Krems habe er stets abgelehnt. „Ich denke, er war zufrieden in seiner Lage und wollte sich nicht zu seinem Glück zwingen lassen.“ Jetzt muss ein Notar Verwandte suchen (Bauer hatte alle Kontakte abgebrochen), die Gemeinde wird ihm ein Grab zukommen lassen.