Es ist mittlerweile 16 Jahre her, dass es im August 2002 in weiten Teilen Niederösterreichs „Land unter“ hieß. Auch die Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern war – wie viele Gemeinden in der Umgebung – davon massiv betroffen. Speziell der Ort Kammern.

Seit vergangenem Mittwoch kann die Gemeinde den Starkregenfällen entspannter entgegenblicken: Im Beisein von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf wurde jetzt auch in Kammern der den neuen Gegebenheiten angepasste Hochwasserschutz eröffnet und seiner Bestimmung übergeben.

Mit der Übergabe der rund 4,5 Millionen Euro teuren Schutzbauten (diese sind 2.347 Meter lang und bestehen teils aus Dämmen und teils aus Hochwasserschutzmauern) und der vier Pumpstationen für die Entwässerung mit den dazugehörenden Ableitungsgräben und Kanalsträngen im „Hinterland“ darf sich Hadersdorf-Kammern nun als „nach menschlichem Ermessen sicher“ erachten, wie Bürgermeisterin Liselotte Golda zu berichten wusste.

Noch zu errichten ist allerdings ein „Hochwasserschutzlager“ für Sandsäcke, Generatoren und Mobilelemente, dessen Notwendigkeit sich erst im Zuge der Arbeiten ergeben hatte. Es wird in Hadersdorf gebaut werden.

Katastrophenschutzreferent Stephan Pernkopf berichtete von immensen Investitionen, die seit 2002 für den Katastrophenschutz getätigt wurden.