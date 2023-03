KOK hat mit „Etta-Polka“ Ohrwurm gelandet

Mit Julius Fučiks „Florentiner Marsch“ stieg das Orchester sehr beschwingt in sein Programm ein, und der fröhliche Faden sollte auch den ganzen Abend nicht mehr abreißen. Neben bekannten Melodien wie der Fächerpolonaise oder dem Musical-Hit „Don't cry for me Argentina“ fanden sich Walzer und Polkas im gefälligen Programm, das von Dirigent Wolfgang Augustin und den Musikern mit viel Einsatz und hoher Präzision dargeboten wurde. Als Konzertmeisterin agierte diesmal Iva Steirer mit Bravour.

Seit 1971 Stütze des Orchesters

Eine besondere Überraschung hatte man mit der Komposition des Bratschisten Stefan Walker gegen Schluss im Programm: Anstelle eines anderen geplant gewesenen Stücks hatte er rasch eine deshalb so genannte „Anstatt-Polka“ geschrieben, deren Uraufführung die Gäste im Ferdinand-Dinstl-Saal der Kremer Bank erlebten. Am Ende ergriff er das Wort, um bei der Ehrung der seit 1971 (!) aktiven Violinistin Etta Christelbauer (diesmal erstmals im Publikum) zu verkünden: „Ich möchte meine Polka in ,Etta-Polka' umbenennen.“ Großen Applaus gab es für diese Geste und für die Ehrung der geschätzten Musikerin.

Viel Lob für souveräne Moderatorin

Walker hatte übrigens auch das „Lied ohne Worte“ (Richard Wagner) für das Kammerorchester bearbeitet und damit einmal mehr gezeigt, dass er eine wichtige Stütze des KOK ist. Unaufdringlich, souverän und informativ war die einhellig gelobte Moderation durch Martina Stummer, die man sich für eineinhalb Stunden vom Sender Ö1 „ausgeborgt“ hatte. Alles in allem: ein musikalischer Genuss mit einem passenden Schlusspunkt, der nochmaligen Uraufführung, mit der „Etta-Polka“.

