Kamp: 27-Jähriger kippte mit dem Traktor um .

Kleine Unachtsamkeit mit großen Folgen: Beim Einbiegen von einem Güterweg in die Landesstraße 45 in Kamp am Kamp stürzte am 8. Jänner ein Traktorlenker mit seiner Zugmaschine um. Glück im Unglück: Er wurde nur leicht verletzt.