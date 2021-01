Unumwunden gab ein Schönberger im Zuge seines Gerichtsverfahrens in Krems zu, sich am 19. Februar des vergangenen Jahres alkoholisiert ans Steuer seines Pkws gesetzt zu haben. Er sei von Zöbing auf der Bundesstraße 37 auf dem Heimweg gewesen, als er den Mann auf der Mittellinie der Straße übersehen, in der Folge angefahren und niedergestoßen habe, gestand er ein und beteuerte reumütig: „Es tut mir wirklich sehr leid.“

Angefahrener Mann wurde schwer verletzt

Das angefahrene Opfer, das sich nach einem Wildunfall mitten auf der Straße befunden hatte, erlitt eine Becken- und Kreuzbandprellung. Weiters laborierte er lange Zeit an seinen Muskelzerreißungen im Bereich der Gesäßmuskulatur beidseits mit massiven Einblutungen.

Beeinträchtigt durch den Alkohol – bei dem 45-jährigen Kamptaler wurden beachtliche 1,2 Promille gemessen – habe er die Person im Bereich der Mittellinie nicht wahrgenommen, kommentierte die Richterin.

Der geständige und bislang unbescholtene Schönberger wurde nach einem umfangreichen Beweisverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe und einer unbedingten Geldstrafe von 840 Euro verurteilt. Ersatzweise wurden von der Richterin gegen den Beschuldigten 70 Tage Freiheitsstrafe ausgesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.