Schock-Anruf vorgetäuscht und „Einmalzahlung“ gefordert

„Wir müssen Ihnen sagen, dass Ihre Tochter einen schweren Autounfall hatte. Aber sie lebt!“ Diesen Anruf der „Verkehrspolizei“ erhielt eine Kamptalerin (42) vergangene Woche an ihrem Arbeitsplatz in Wien. Die „Polizistin“ am Telefon sprach von schweren Verletzungen, als die Kamptalerin ihre Tochter ans Telefon holen ließ, hörte sie diese nur schluchzen und weinen. „Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen“, stand die 42-Jährige auch Tage nach dem Fake-Anruf noch unter Schock.

Denn es war ein Fake: Nach fünfminütigem Gespräch, das „sehr authentisch“ rüberkam, meinte die Frauenstimme am Telefon, dass „Ihre Tochter derzeit leider nicht versichert“ sei, aber durch eine Einmalzahlung aus dieser Notlage gerettet werden könne. „Und da bin ich stutzig geworden, habe geschrien und Aufklärung verlangt“, erzählt die Kamptalerin, dass aufgelegt wurde, sie die Summe, die verlangt wurde, nicht mehr gehört habe. Bei einem neuerlichen Anruf hob eine ihrer Kolleginnen ab, dann wurde der Anruf beendet.

Mittlerweile hat sie sich mit ihrer Tochter getroffen, Anzeige bei der Polizei erstattet und den Anruf x-mal durchbesprochen. „Was mich so erschüttert, ist, dass die meine Nummer kannten und auch die Familiensituation, die solche Umstände durchaus real erscheinen lässt. Wie kommen die zu solchen Informationen?“ Und sie rät Betroffenen: „Sofort nach dem Namen des Anrufers fragen! Diese Leute lassen einen nicht zu Wort kommen – seien Sie misstrauisch, legen Sie auf!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.