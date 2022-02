Weinkomitee unter Rabl-Führung

Das neue Weinkomitee Kamptal steht: Zum Obmann wurde einstimmig Rudi Rabl aus Langenlois, schon bislang eine Konstante im Team des Komitees, gewählt. Seine Stellvertreter sind Wolfgang Groll, Weinbauvereins-Obmann in Reith, und Alwin Jurtschitsch aus Langenlois – er gehört unter anderem der Vereinigung der Österreichischen Tradi tionsweingüter ÖTW an.

Die war es wohl auch, die im Vorfeld der Neukonstituierung des WKK für Diskussionen und Polarisierung gesorgt hat. Fred Loimer und Michael Moosbrugger, die bisherigen führenden Funktionäre des WKK (und auch der ÖTW), wurden ja nicht mehr in das Komitee berufen. „Die bislang geleistete Arbeit war gut und soll weitergeführt werden. Es lag meiner Meinung nach vor allem an der Kommunikation, die nicht gepasst hat – und vielleicht auch an persönlichen Befindlichkeiten“, resümiert Rabl. Er werde jedenfalls trachten, künftig zu erarbeitende Richtlinien – eine der Aufgaben des Komitees wird die Herkunfts- und Lagenklassifizierung sein („Daran führt kein Weg vorbei“) – so zu gestalten, dass alle Winzer dahinterstehen. Er möchte auf jeden Fall die Vertreter der örtlichen Weinbauvereine mit einbinden.

Dem Komitee gehören neben Rabl, Groll und Jurtschitsch auch die Winzer Franz Fischer aus Walkersdorf, Markus Waldschütz (Elsarn), Gerhard Hauer (Mittelberg), Oskar Hager (Mollands), Andreas Schuster ( Lengenfeld), Christian Nastl und Willi Bründlmayer aus Langenlois sowie Franz Parth aus Gobelsburg (als Vertreter der Weinlieferanten) und als Vertreter des Handels Michael Toifl (Hadersdorf), Karl Steinschaden (Engabrunn), Johann Topf (Straß) und Sebastian Blümig (für SPAR) an.

Welche (maximal) sieben Personen zusätzlich kooptiert werden – sie sind bei den Besprechungen mit dabei, haben kein Stimmrecht –, wird in der nächsten Sitzung entschieden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden