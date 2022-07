Kapellen trotzten in Weißenkirchen der Hitze

Vollbild

Die jubilierende heimische Trachtenkapelle Wösendorf - hier Stabführer Jürgen Gattinger und die neue Kapellmeisterin Katharina Ermler mit den Marketenderinnen - war ein umsichtiger Gastgeber des Bewerbs. Mit der Ehrennadel in Gold der Marktgemeinde Weißenkirchen wurde Rudi Schrey (Zweiter von rechts) von Bürgermeister Christian Geppner (Zweiter von links) ausgezeichnet. BAG-Obmann Martin Aschauer (links) und Landtagsabgeordneter Josef Edlinger waren die ersten Gratulanten. Heimvorteil hatte die Trachtenkapelle Wösendorf in der Wachau, im Bild Stabführer Josef Wildam, Bezirksstabführer Roman Weber, Wösendorf-Obmann Jürgen Gattinger und BAG-Bezirksobmann Martin Aschauer (von links). TK Wösendorf-Obmann Jürger Gattinger (links) und Stabführer Josef Wildam (rechts) freuten sich über viele Gäste, darunter Bürgermeister Christian Geppner, Landtagsabgeordneter Josef Edlinger und Bezirkshauptmann Günter Stöger (von links). Beschattet war die Tribüne mit den Ehrengästen - im Bild Weißenkirchens Bürgermeister Christian Geppner, Abgeordneter Joser Edlinger, Bezirkshauptmann Günter Stöger, Bergerns Bürgermeister Roman Janacek, Gföhls Stadtchefin Ludmilla Etzenberger mit BAG-Obmann Martin Aschauer (von links). Bezirkskapellmeister Martin Stöger dirigierte die Darbietungen beim abschließenden "Monsterkonzert" mit rund 300 Musikern. Gföhls Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger kam beim Fest auch mit Weißenkirchens Ehrenbürgermeister (und ehemaligen NÖN-Redaktionsleiter) Fritz Miesbauer in Kontakt.

