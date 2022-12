"Donald" mit Auszug der Kremser Ausstellung in Warschau zu sehen

Werbung

"Ich freue mich, dass unsere Ausstellung in Form dieser Präsentation unzählige Menschen über die österreichischen Landesgrenzen hinaus erreicht", betonte Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor des Karikaturmuseums Krems, bei der Eröffnung. Stanislaw Welbel, Kurator für visuelle Kunst am Österreichischen Kulturforum Warschau, der für die Umsetzung in der polnischen Hauptstadt verantwortlich zeichnet, hob die Signifikanz des internationalen Austauschs hervor.

Neben Warschau haben laut dem Karikaturmuseum Krems "weitere Orte weltweit" Interesse an der Präsentation bekundet. Im Haus an der Donau in Niederösterreich ist die Ausstellung noch bis 19. Februar 2023 zu sehen. Das Muzeum Karykatury zeigt den Auszug bis 31. Jänner 2023.

https://www.karikaturmuseum.at/de

