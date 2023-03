Erich-Sokol-Preise bei Gala in Krems verliehen

Ausgezeichnet werden vom Land Niederösterreich unter Schirmherrschaft von Annemarie Sokol, Witwe und Nachlassverwalterin von Erich Sokol, und in Kooperation mit dem Karikaturmuseum Krems besondere Leistungen der digitalen Karikatur, kritischen Zeichenkunst und Satire. Gleichzeitig wurden eine Sokol-Jubiläumsschau eröffnet.

Eine Jury wählte die Preisträger aus über 400 Künstlern aus. Gerald Scarfe erhielt den mit 11.000 Euro dotierten Würdigungspreis für sein Lebenswerk. Der britische Karikaturist ist als Illustrator für Pink Floyds Projekt "The Wall" und sein Character-Design bei Disneys "Hercules" bekannt. Schauspielerin Jane Asher nahm den Preis bei der Gala stellvertretend für ihren erkrankten Mann entgegen, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Der ebenfalls mit 11.000 Euro dotierte Hauptpreis für digitale Karikatur erhielt der Grazer Florian Satzinger. Der Character-Designer arbeitete schon für Disney und Warner Bros. Zur Zeit entwickelt er mit Disney-Autor Denis-Pierre Filippi ein neues "Donald Duck"-Comicalbum.

Liz Montague wurde mit dem Förderpreis (4.000 Euro) geehrt. Die US-Amerikanerin ist eine der ersten People of Color, deren Arbeiten im New Yorker publiziert wurden, und Schöpferin der bekannten Cartoonserie "Liz at Large". Die "Air - Artist in residence Niederösterreich"-Stipendien gingen an die marokkanische Illustratorin Ghita Ait Bensalah und das ukrainische Künstlerinnenduo EtchingRoom1, bestehend aus Anna Khodkova und Kristina Yarosh. Umfasst sind ein zweimonatiger Atelieraufenthalt auf der Kunstmeile Krems und ein monatlicher finanzieller Zuschuss.

Seit 2018 wird der Sokol-Preis in einem Fünf-Jahres-Rhythmus in vier Kategorien und mit einer Gesamtsumme von über 30.000 Euro an nationale wie internationale Künstler vergeben. Erich Sokol gilt in der Satire und Karikatur als Wegbereiter einer neuen österreichischen Schule. Anlässlich seines 90. Geburtstags wird dem verstorbenen Künstler eine Jubiläumsschau im Karikaturmuseum Krems gewidmet. Gezeigt werden ab Samstag "Titelseiten", die Sokol mehr als 20 Jahre lang für die Wochenendausgabe der "Kronen Zeitung" angefertigt hatte.

Ab Samstag werden die Sokol-Preisträger von 2023 mit den Gewinnern von 2018 in "The Award Goes To ..." präsentiert. Weitere Ausstellungen des Schwerpunkts sind "Der unsterbliche Österreicher" mit Klassikern der österreichischen Karikatur und der ergänzende Exkurs mit Videos des heimischen Social Media-Stars toxische Pommes.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.