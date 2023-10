Neues Winnetou-Buch

Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und Elspe in Deutschland sind im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt - doch Winnetou & Co standen auch in Gföhl auf der Bühne. Ab 1988 hauchten verschiedene Regisseure den Helden auf der Freilichtbühne Gföhlerwald Leben ein. Im Gföhleramt wurden fast 30 Jahre lang Karl-May-Inszenierungen aufgeführt.

Zahlreiche Fotos und Erinnerungen an die Bühnenhistorie in Gföhl

Seit 2021 arbeitet der Karl-May-Verlag in vier Bänden die Bühnengeschichte der Karl-May-Helden auf. Band drei befasst sich unter anderen mit den Aufführungen in Gföhl. Im neuen Band kommen zahlreiche Mitwirkende zu Wort - darunter die Ex-Winnetous Peter Görlach, Thomas Koziol und Johannes Wolf. Ebenso sind im neuen Werk auch teils bisher unbekannte Fotografien der Bühnenhistorie Gföhls zu sehen, welche eigentlich bereits im Jahr 1980 in einer Senke bei Grottendorf begann.

Band befasst sich auch mit Inszenierungen in der DDR

Inhalt des neuen Bands sind auch die Karl-May-Inszenierungen, welche in DDR-Zeiten in Rathen, Jonsdorf und an den Greifensteinen sowie auf vielen weiteren Bühnen im Osten Deutschlands aufgeführt wurden. Bei den Aufführungen im Harzer Bergtheater Thale schlüpfte Gojko Mitic in die Rolle des Apachenhäuptlings. In Bischofswerda führen seit 1993 Kinder und Jugendliche mit großem Erfolg Karl Mays Abenteuergeschichten unter freiem Himmel auf.

Karl Mays Helden erreichten aber auch wetterunabhängig ihr Publikum: So gab es neben verschiedenen Theatern auch in der Berliner Deutschlandhalle, der Dortmunder Westfalenhalle und in der Wiener Stadthalle Inszenierungen.

Tourneen und Aufführungen standen auch stets vor großen Herausforderungen

Im Buch wird auch beleuchtet, welche Herausforderungen bei den Aufführungen zu stemmen waren: So ging die groß angelegte Winnetou-Tournee mit Pierre Brice im Jahr 1982 pleite. Mit Widrigkeiten kämpfte auch die Gastspielproduktion eines Kieler Konzertunternehmens 1984: Die geplanten Auftritte in München mussten damals abgesagt werden, da ein Unwetter die Zuschauertribüne zerstörte.

Der vierte Band der Buchreihe ist für 2024 geplant.