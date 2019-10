In einem Leserbrief, der die NÖN-Redaktion erreichte, wird auf die Kostenüberschreitung beim Um- bzw. Ausbau der Volksschule Gföhl hingewiesen. Verfasser Friedrich Weber thematisiert darin, dass ursprünglich 2,2 Mio. Euro für das Projekt budgetiert waren, im NÖN-Beitrag zur Volksschule vor wenigen Wochen aber voraussichtliche Gesamtkosten von 3 Mio. Euro publiziert wurden, was einer „satten Kostenexplosion von ca. 40 %“ entspricht.

Er hinterfragt: „Falsche Voraussetzungen, falsche Vorgaben, falsche Ausschreibung? Wer trägt die Kosten?“, und kritisiert gleichzeitig, dass es dazu für die Öffentlichkeit keine Information gegeben hat. Weber weiters: „Welche Gremien wurden befasst? – Keine Information!“

Die NÖN fragte bei der Obfrau der Volksschul-Gemeinde, Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, nach: Hinsichtlich des Informationsflusses verweist sie darauf, dass endgültige Zahlen erst seit der Sitzung vom 25. September vorliegen, bei der die Kosten endabgerechnet wurden. „Ich gehe mit keinen unfertigen Sachen an die Öffentlichkeit!“, so die Bürgermeisterin. Die Kostengrobkalkulation in Höhe von netto 2,2 Mio. Euro stammte von der Schulbedarfskommission aus dem Jahr 2014. Damals wurde der Grundsatzentschluss für den Umbau gefällt. Der Neubau der Schule hätte ca. 7 Mio. Euro gekostet. Die Volksschul-Gemeinde rechnet vor, dass eine Verwertung des alten Schulgebäudes in Folge keine 4 Mio. Euro eingebracht hätte, sodass diese Lösung günstiger gewesen sei.

Da die Bestimmungen hinsichtlich Brandschutz und Barrierefreiheit seit 2014 mehrmals geändert wurden, musste zusätzlich in die Brandabschnitte und u. a. in die Statik investiert werden. Auch die Ausgaben für die erforderlichen umfangreicheren Adaptierungen des alten Turnsaals trieben die Gesamtkosten auf netto 2,7 Mio. Euro in die Höhe, was inklusive Steuer ca. 3,24 Millionen entspricht.

Darin nicht berücksichtigt: die Kosten für den einjährigen Betrieb der Container-Schule in Höhe von 290.000 Euro netto…